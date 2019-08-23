Galaxy Note 10開放領機 三星預期在安卓高階手機搶下80%市佔

三星今日 (8/23)開放Galaxy Note 10系列預購手機開放領機，並且針對前600名排隊消費者提供4000元的郵政禮金，更針對排隊前10名消費者額外加碼2000元郵政禮金。而依照台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙說明，從此次Galaxy Note 10系列預購狀況判斷，預期將能在今年第四季於台灣市場達成Android平台高階手機佔下80%市佔比例目標。

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陳啟蒙表示，基於今年上半年推出的Galaxy S10系列銷售穩定，加上此次Galaxy Note 10系列不僅推出雙尺寸設計，更在S Pen、相機功能等應用，甚至硬體規格也引進諸多消費者期望的Qualcomm處理器，加上配合更容易購機的方案設計，以及原本舊機升級與其他品牌移轉的購機比例，讓初期預購數量超過2萬5000支以上，因此估計可在接下來的Android平台高階手機銷售達成30%市佔成長。

同時，陳啟蒙預期今年在9月進一步公布螢幕可凹折手機Galaxy Fold上市資訊後，將會增加更多高階手機銷售比例。

就此次預購，台灣三星表示原本預估大尺寸的Galaxy Note 10+佔比會在70%，而小尺寸的Galaxy Note 10則會在30%，但實際數據顯示大尺寸機種佔比達80%，小尺寸僅為20%，其中512GB儲存容量的Galaxy Note 10+更在開放預購首日完銷，甚至有機會在整個預購數量佔比增加至10%以上。

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配色銷售表現部分，目前以星環銀、星環藍較受歡迎，分別佔35%與25%，而白色佔比則在25%，黑色僅佔15%。陳啟蒙表示，未來也有機會在第四季視情況增加更多配色，藉此增加更多選擇。

而針對目前作為市場主打的Galaxy A系列機種，陳啟蒙表示由於目前台灣地區引進的Galaxy A系列機種已經相當完整，因此下半年的新機將採選擇性引進策略，僅會挑選重點產品引進，避免造成產品過於紛亂，影響消費者選擇。

此次開放預購領機，三星不僅透過台北微風南山旗艦店，以及全台指定通路門市作為領機地點，更針對前600名排隊領機消費者加碼郵政禮金，同時在台北微風南山旗艦店領機的消費者更可在三星包下餐廳輕鬆等待，甚至也開放消費者排隊領取資格券後，即可在8月23日至25日於門市營業時間內返回原門市領機與取得排隊禮。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》