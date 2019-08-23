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realme 5系列機種揭曉 搭載6400萬畫素相機的realme XT同步亮相

2019-08-23 12:36楊又肇

realme稍早於印度發表會上揭曉realme 5、realme 5 Pro，以及首度採用三星6400萬畫素感光元件的realme XT。

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此次推出機種均搭載四鏡頭相機設計，其中realme 5採用6.5吋IPS螢幕規格，搭載Qualcomm Snapdragon 665處理器，realme 5 Pro則採用6.3吋設計，處理器採用Snapdragon 712，至於realme XT目前僅透露採用6400萬畫素在內規格鏡頭設計，預計在今年9月於印度市場推出。

相機部分，realme 5分別採用1300萬畫素視訊鏡頭與1200萬畫素、f/1.8光圈設計的主相機鏡頭，搭配800萬畫素超廣角鏡頭、200萬畫素微距鏡頭，以及200萬畫素景深鏡頭，支援4K錄影功能。而realme 5 Pro則分別搭載Sony IMX 586感光元件、4800萬畫素、f/1.7光圈設計的主相機鏡頭，搭配800萬畫素超廣角鏡頭，以及200萬畫素微距景頭、200萬畫素景深鏡頭，同樣支援4K錄影功能，視訊鏡頭則為1600萬畫素規格。

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硬體規格方面，realme 5提供3GB或4GB記憶體，以及32GB、64GB或128GB儲存容量，電池容量則為5000mAh，而realme 5 Pro則搭載4GB或6GB記憶體，儲存容量則區分32GB、64GB或128GB，並且搭載4045mAh電池容量，支援VOOC 3.0閃充技術。

建議售價方面，realme 5將以9999盧比起跳價格上市，預計在8月27日於印度市場銷售，而realme 5 Pro則會以13999爐比起跳價格銷售，預計在9月4日正式推出。另外，realme還同步推出新款realme Buds 2耳機，建議售價為599盧比。

至於搭載三星6400萬畫素感光元件的realme XT則預計會在今年9月推出，暫時尚未公布具體細節，但確定也會採四鏡頭設計，其他三組鏡頭別對應超廣角、微距與景深用途，另外也可能搭載Qualcomm Snapdragon 855+處理器平台。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

realme鏡頭相機手機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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