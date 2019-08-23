不再沿用甜點名稱！Android Q正式名稱就是Android 10

在稍早公布消息中，Google確認將以Android 10作為先前以Android Q為代稱的新版作業系統正式名稱，藉此簡化Android作業系統命名方式，同時也能讓使用者更簡單識別作業系統版本。

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目前已經廣泛應用在超過25億款裝置，並且涵蓋手機、平板、手錶、電視及車載裝置 (雖然絕大部分還是以手機為主)，Android顯然已經形成相當龐大的發展平台，同時成為日常生活都會接觸使用介面。

而過去經常以英文字母作為識別，並且透過甜食、點心作為版本代稱的作法，雖然相當有趣，但在面對所有Android平台使用者的理解與識別卻不見得理想。

舉例來說，英文字母L或R的發音，在部分語言其實難以分辨，或是正確發音，而採用甜食或點心作為代稱的命名方式，則可能因為各地區對於這些甜食或點心的認知差異，導致無法產生相同共鳴，比方有些地方認為派 (Pie)不是點心，有些地方則對於棉花糖的認知並非相同。

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另一方面，Google也可能預期藉由甜食、點心命名方式會有更多挑戰，畢竟不是每一個字母都會有對應合適的食物名稱，甚至也可能面臨英文字母用盡的情況。因此，在稍早宣布消息中，Google確定Android Q將會以Android 10作為正式名稱，透過數字命名方式讓使用者可以更直覺了解當前作業系統版本，同時也不用再煩惱下一版作業系統命名面臨侷限。

除了將作業系統版本改以數字命名，Google也重新調整Android標誌顏色，將Android字樣改為黑色，同時也在標誌加上Android機器人頭像，讓使用者更容易識別。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》