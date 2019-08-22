iPhone恐怖隱藏版功能 男友50天行蹤無所遁形

2019-08-22 21:07 聯合新聞網 綜合報導



日本電視節目近日介紹iPhone隱藏版功能，只要4個步驟就可以查出50天內去的所有場所及位置，讓另一半的行蹤無所遁形。圖擷自 huwahuwamashiro twitter 分享 facebook

現今人手一支智慧型手機，它不僅可以幫我們解決生活中的大小事，現在甚至連男友的行蹤都可以追蹤的一清二楚！近日有日本節目介紹智慧型手機鮮少有人知道的功能，能有效查出另一半是否「出軌」，一瞬間就能查出對方曾經去過的50個地點，節目一播出後，立刻掀起討論話題。

日本富士電視台節目《レディース有吉》近日介紹一個iPhone的隱藏版功能，不用安裝任何其他的app，只需4個步驟就可得知伴侶近幾個月的所有行蹤。節目以「如何知道男朋友最近到底去了哪裡？」為題，針對使用iPhone的用戶做出教學。首先打開「設定」找到「隱私權」選項，接著再打開「定位服務」，並找到「系統服務」，點進去後會看到「重要位置」，驗證成功後就完成了。

其實「重要位置」也就是代表頻繁前往的地點，用戶只需要經過臉部或指紋辨識，就可以馬上看到過去50天去過的所有地點，更驚人的是，不管是詳細的地址還是時間，甚至就連造訪次數都看的一清二楚，儼然成為追蹤伴侶行蹤的神功能。節目還特別找來幾對夫婦進行測驗，發現他們均有疑似出軌或去過色情場所的紀錄，還讓其中一對夫婦的妻子崩潰痛哭，丈夫見狀也只好趕緊跪地求饒。

節目一播出後，不少網友都表示超震驚，因為他們怎麼樣都沒想到iPhone居然還有這樣恐怖的功能，因此許多網友也紛紛表示「這就是我為什麼不買iPhone的原因」、「幸好我不是用iPhone」、「好可怕，女生都要變成名偵探柯南了」、「完全無所遁形呢」、「下次不敢再去聲色場所了」。