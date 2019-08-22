小米9T Pro、更多生態鏈產品登台，小米將與新光三越合作通路

小米稍早在台宣布推出小米9T Pro，同時也確認在台引進全新生態鏈產品，分別包含米家空氣淨化器Pro、小米藍牙項圈耳機降噪版，以及加入支援蘋果HomeKit規範的米家LED智慧檯燈1S。另外也會舉辦開學季活動，並且確定與新光三越合作銷售通路。

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先前讓紅米K20以小米9T名稱在台推出後，此次在台推出的小米9T Pro，實際上就是紅米K20 Pro，並且採用與小米9T相同的6.39吋螢幕與4000mAh電池電量，顏色外觀也採相同設計，分別提供火焰紅、冰川藍、碳纖黑三款配色。

而相機部分雖然同樣搭載4800萬畫素廣角鏡頭、1300萬畫素超廣角鏡頭，以及800畫素景深鏡頭構成的主相機，並且搭配2000萬畫素視訊鏡頭，但在4800萬畫素廣角鏡頭則採用Sony更高階的IMX586感光元件。

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其他差異，則包含小米9T Pro將支援27W快充，小米9T僅支援18W快充，而小米9T Pro額外搭載NFC、搭載WCD9340音訊解碼晶片，對應Hi-Res Audio高解析音質輸出表現，處理器更採用Qualcomm Snapdragon 855規格，並且導入8層石墨均溫板設計，針對遊戲使用需求也提供Game Turbo 2.0技術，讓遊戲遊玩可以變得更加流暢。

台灣推行規格將採用8GB記憶體與256GB儲存容量，建議售價則為新台幣14999元，預計在8月27日開小米之家、小米官網、PChome等通路銷售，而從9月1日起則會搭配中華電信、遠傳電信、台灣之星與亞太電信資費方案銷售。

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引進更多生態鏈產品、攜手新光三越擴展銷售通路

另外，小米此次也宣布在台引進大尺寸設計的米家空氣淨化器Pro，其中搭載OLED顯示螢幕與雷射顆粒感應器，標榜能更精準地顯示當下空氣品質，並且透過全新空氣增壓系統過濾更大面積範圍的空氣，並且產生高達500㎡/h的顆粒物CADR值，建議售價為新台幣6895元，預計從8月23日開放小米通路銷售。

此次同步推出的生態鏈產品，還包含小米藍牙項圈耳機降噪版，以及加入支援蘋果HomeKit規範的米家LED智慧檯燈1S，建議售價分別為新台幣2395與995元，同樣會在8月23日起透過小米通路銷售。

配合接下來準備開學期間，小米台灣也宣布推出開學季活動，預計提供各項優惠吸引消費者選購，而為了進一步推廣旗下生態鏈智慧連網應用產品，小米台灣也將在桃園、台北舉辦小米智慧家庭展，透過真實場景詮釋小米旗下連網產品如何豐富智慧家庭生活。

同時，如先前預告將擴展台灣地區銷售通路，不僅目前在台累積開設11家實體門市，預計在今年第三季到第四季將會繼續在台北、苗栗、台中、台南與屏東動啟用更多小米通路，此次更確定將與新光三越合作銷售門市，將會在今年第四季於新光三越台北南西店、台中中港店與台南新天地啟用小米合作通路。

在與新光三越的合作中，實際上是透過法雅客門市進行展售，但具體合作細節目前暫時還無法透露。此次合作更是小米首次與百貨業者合作，未來也會視情況擴展更多通路合作機會，甚至未來也不排除與更多百貨業者合作，而在法雅客門市合作部分也不會僅侷限在現有店面。

至於在持續擴展實體銷售通路之餘，小米表示目前雖然尚未有計畫增加維修服務據點，但未來也會視情況作調整。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》