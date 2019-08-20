小米、OPPO與vivo成立互傳聯盟 實現跨品牌手機檔案直覺互傳

小米、OPPO與vivo稍早宣布成立互傳聯盟，將實現快品牌裝置一鍵互傳，讓文件檔案可在不同品牌手機、平板裝置間分享使用。

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依照說明，此項技術將具備直覺操作、快速傳輸，同時具備低耗電，以及無需耗損網路流量與第三方app的使用特性，預計會在近期內對外開放測試。

由於可跨品牌裝置互傳，對於不同品牌之間的手機裝置分享檔案將會變得更加容易。而從相關說明來看，此項技術將藉由藍牙方式進行傳輸，相容各類檔案格式，並且提供每秒20MB的檔案傳輸效率，最快會在今年8月底開放測試。

而目前加入品牌並未包含與OPPO、vivo有某種淵源關係的一加手機，或許仍在評估此項技術是否實用，至於未來是否也會加入華為、榮耀、紅米在內手機品牌，目前還無法確認。

實際上，目前多數Android手機都能藉由藍牙方式相互傳送檔案，只是設定流程可能會讓人覺得不夠直覺，甚至可能會面臨配對過程無法找到預計連接手機的情況，因此預期小米、OPPO與vivo合作互傳聯盟將會設法改善此類連接使用需求。

不過，Google其實已經準備在即將釋出正式版本的Android Q 10.0中，加入名為Fast Share的檔案互傳功能，讓使用者可以藉由藍牙、Wi-Fi無線連接方式，以類似蘋果AirDrop方式向不同裝置分享傳輸檔案內容。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》