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Motorola推出針對手持錄影強化設計的21:9顯示比例手機One Action

2019-08-20 09:15楊又肇

Motorola稍早宣布推出名為One Action，同樣搭載21:9顯示比例螢幕，並且強調錄影體驗的新款手機。

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相比先前推出與Xperia 1採相同21:9顯示比例螢幕的One Vision，此次推出的One Action更加著重動態錄影功能，分別在主相機配置1200萬畫素、f/1.8光圈設計廣角鏡頭，以及500萬畫素景深鏡頭，額外加入針對錄影使用的1600萬畫素、117度超廣角鏡頭，並且加入電子防震與四合一畫素合併功能，藉此提昇錄影拍攝穩定與夜間拍攝效果，滿足眾多以單手持握手機拍攝錄影需求。

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此外，Motorola更表示將相機模組改為直向排列設計，更可適合使用者在直拿手機情況下，一樣可以發揮更好影像拍攝效果。

硬體規格方面，One Action同樣採用21:9顯示比例的6.3吋開孔設計螢幕，搭配Exynos 9690處理器、4GB記憶體與128GB儲存容量，並且可透過micro SD記憶卡擴充電池容量則為3500mAh，而建議售價則為259歐元，預計在歐洲、巴西、美國與墨西哥地區開放銷售。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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