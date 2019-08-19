6400萬像素搶先實拍！「高像素手機」是偽命題嗎？

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或許你還沒玩膩4800萬像素的手機，但手機廠商們已迫不及待地要推出6400萬像素的手機了。

繼小米之後，realme也宣布將採用6400萬像素的傳感器，應用在下一款四攝手機上。成立於2018年5月的 realme，是OPPO在印度市場的全新子品牌。自今年5月，realme發布realme X系列手機正式宣布進入國內市場。

據realme介紹，6400萬像素傳感器為三星GW1感光元件，擁有1/1.72英寸的大底，最高6400萬像素，支持三星 ISOCELL技術，單個像素尺寸達到0.8μm。

當然，它可以通過像素4合1輸出1600萬像素的照片——其實這也是搭載了該傳感器的手機日常模式輸出的正常照片。

6400萬像素放在當下來看，似乎僅僅是像素更多、傳感器尺寸更大、拍照更清晰。但相比小米僅發布合作消息，這次realme提供了戴著保密殼的四攝新機，機型為RMX1921，PingWest品玩得以率先體驗到更高像素手機的拍照能力。

6400萬像素樣張。原圖16.3MB.可放大看二維碼。 分享 facebook

那麼問題來了。

為何執著於增加像素？

在回答這個問題之前，我們應該先回顧一下，手機廠商們為什麼樂意在手機拍照上做文章。

“拍照是用戶最關注的手機功能之一”

《2019 年上半年手機行業白皮書》中列舉了 31 個關注度超 500 萬的功能，大致分為屏幕、芯片、拍照和充電四大類。而 realme 官方也表示，他們對消費者進行了回訪之後發現，用戶對拍照功能的訴求依舊非常強烈。

各大手機廠商們都重視自家產品的拍照功能。

2018 年初，華為發布的 P20 Pro 採用了 4000 萬超高像素主攝，配合其三攝模組和算法有著很好的拍照表現，而同期的旗艦手機還在用 1200 萬像素的主攝。這給消費者播下了“高像素拍照更好”的種子，數字遊戲是一個簡單而有效的營銷方式。

此外，攝影圈裡有句流行語，“底大一級壓死人”，大意是說相機傳感器的尺寸越大，接收到的光線信息越多，照片也就越清晰。

2019 年流行的 4800 萬像素 IMX586 傳感器尺寸為 1/2 英寸，然而 6400 萬像素的 GW1 傳感器尺寸則達到了 1/1.72 英寸，後者在尺寸上顯然更大。

事實上，無論是在硬件素質層面，還是營銷層面，高像素傳感器會更佔優勢。

從 4800 萬到 6400 萬，似乎並未間隔太長時間。但激烈的行業競爭，已經拉低了 4800 萬像素的門檻，售價千元出頭的紅米 Note 7 Pro 也用上了 IMX586。接下來各家想要進一步拉開產品力，需要更上一層樓。

高像素的功能可行性

除了營銷導向之外，高像素的硬件優勢的確能提供更多攝影功能方面的可行性。

其一便是照片更加清晰，畫質更好，畫面擁有更多細節。下圖分別是 RMX1921 和 realme X 拍攝的 6400 萬像素與 4800 萬像素的樣張放大後的對比。

▲上為6400萬，下為4800萬

6400 萬像素的樣張保留了更多的細節，線條更加清晰。相應地，為了容納更多的信息，6400 萬像素的樣張體積相比 4800 萬的要更大。在同一場景下拍攝的照片，6400 萬像素通常為 15MB 左右，而 4800 萬的為 10MB 左右。

對於總是不滿足手機拍照的用戶來說，足夠大的像素能夠讓他們拍到更清晰的照片。像頭髮絲這種需要放大照片才能看到的，也能記錄下來。

這便引出了高像素的第二個可行性——為手機機身做減法。

如果照片質量好到放大數倍也不影響清晰度，那麼高像素可通過裁切畫面獲得看起來“更遠”的照片，等同於長焦鏡頭的效果。

當拍照的算法足夠成熟，或許高像素的主攝能夠直接取代長焦鏡頭，使得機身能夠騰出一顆鏡頭的空間來放置其它零部件。

儘管現在手機的攝像頭模組還是以多攝為主，但“the less is more”的理念終究不會變。

其三是視頻的防抖性能。高像素可通過裁切畫面，加上防抖算法能夠讓錄製視頻時，畫面更加穩定。在 RMX1921 上，可以明顯看到具備視頻防抖功能的手機相比沒有視頻防抖的手機，畫面顯示區域前者更小——手機自動裁切了畫面，以預留處理畫面抖動的空間。

我們現在需要高像素嗎？

不可否認，從上游供應鏈到下游的手機終端廠商，高像素是一個行業發展的趨勢。

可以想像的是，隨著各類終端的升級，未來手機所拍攝的照片將不僅僅在手機屏幕上觀看，它或許將被用於高清投影、8K 電視，甚至打印出來，高像素可看作未來的分辨率儲備。

不過當我在用 RMX1921 進行試拍的時候，還是出現了在大逆光環境下暗部噪點偏多的情況。鑑於它還是工程機，這類問題應該會在量產版本中解決。

目前來說，高像素帶給用戶的收益仍然有限，更多的益處還有待挖掘。但如果沒有人先去嘗試，那麼它的優勢將會更晚被發現。而對於手機廠商來說，在 4800 萬傳感器已泯然眾人矣的背景之下，率先發售搭載 6400 萬像素傳感器的手機，是打出差異化競爭的第一步。

現在的問題不在於用戶是否需要高像素，而是行業走到了這一步，不得不用。

因為當你提供4800萬像素和6400萬像素二選一時，大部分消費者將毫不猶豫地選擇後者。

《原文刊登於PingWest 品玩，聯合新聞網獲授權轉載。》