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微軟「小冰」將進駐vivo、OPPO手機 未來將持續進化

2019-08-19 09:54楊又肇

日前確認將Cortana數位助理服務自Windows 10作業系統拆分獨立，並且納入對話式互動與更快反應設計之後，微軟稍早在北京活動上也宣布以Cortana為基礎的「小冰」已經進入第七代版本，並且持續升級進化。

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而在此次活動裡，微軟更宣布將使「小冰」進入vivo、OPPO手機平台 (應該是針對中國境內銷售機種為主)，另外也將與微信開放平台、今日頭條在內服務合作，藉此讓「小冰」能在更多領域廣泛應用。

依照微軟說明，在Dual AI等技術加持之下，第七代「小冰」已經可以實現主導式對話互動，而非過去僅能先由使用者提問，接著才讓系統進行回覆，讓人機互動可以更加自然，甚至增加更多真實性。

此外，微軟也進一步將「小冰」擴展到更多車載系統，藉此在手機、智慧喇叭、PC以外裝置，增加更多人機互動使用場景。

為了讓「小冰」可以整合在更多裝置上，微軟也釋出Avatar Framework設計工具，讓開發者能藉此框架快速套用「小冰」人工智慧應用功能，其中可透過Profile設定讓系統能快速確定本身角色定位，並且能透過各類參數設定自訂不同互動模式，同時也能藉由更多開發資源建立人工智慧系統呈現個性，預期可套用在更多聊天機器人，或是真實可互動的機器人裝置。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

微信北京

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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