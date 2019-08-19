Sony手機加值服務Xperia Lounge將於8月底終止

過去一直在Sony旗下Xperia系列手機提供額外加值內容的Xperia Lounge，稍早確認將在今年8月底終止服務。

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Xperia Lounge是Sony針對Xperia系列手機提供額外加值內容的服務，分別與Sony Music、Sony影業、環球音樂、華納音樂、Spotify、迪士尼、Vevo在內單位合作，提供包含Sony獨家內容、專屬手機佈景主題、遊戲與優惠等加值內容，藉此增加Xperia系列手機用戶的黏著度。

針對Xperia Lounge即將在今年8月終止服務，Sony Mobile方面的說法表示，公司針對目前所有相關的應用程式，將調整更加合適的服務方向，因此未來可能會依照實際需求調整服務提供模式，但尚未公布接下來後續調整細節。

類似作法，包含三星在內手機廠商也同樣藉由提供加值內容吸引更多用戶，進而提高手機使用比例，同時也能藉此增加手機銷售表現，但某種程度上也勢必增加產品銷售負擔成本，其中包含內容合作使用授權、優惠折扣合作等，必須由手機廠商所需支付費用。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》