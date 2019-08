搭載四鏡頭的realme 5系列將於8/20推出 realme OS也準備亮相

realme稍早確定將在8月20日於印度揭曉realme 5系列機種,其中區分一般版本的realme 5,以及搭載四鏡頭主相機設計的realme 5 Pro。另一方面,realme印度地區執行長Madhav Sheth也透露realme OS準備推出消息。

分享 facebook

目前realme旗下機種依然採用與OPPO品牌機種相同的ColorOS作業系統,而接下來即將推出的realme OS,顯然將成為realme進一步與OPPO品牌拆分作法,藉此讓realme品牌能更加獨立運作。

不過,暫時還無法確認realme OS具體細節,但有可能會基於Android Q 10.0版本進行客製,並且可能在今年底或明年初開放旗下機種使用,但也有可能率先應用在旗下首款6400萬畫素相機、10月即將揭曉的新機。

而預計在8月20日推出的realme 5系列,則預計採用4800萬畫素鏡頭在內的四鏡頭相機模組,從Madhav Sheth透露數據「4+48+586+119」數字,有可能分別代表四鏡頭、4800萬畫素、Sony IMX586感光元件與119度廣角鏡頭設計。

至於realme 5系列有可能導入Qualcomm Snapdragon 700系列處理器,但四鏡頭設計有可能僅在出現realme 5 Pro上。

#LeapToQuadCamera!

4+48+586+119

RT and tag 4 friends to make your #Quad5quad to guess what these numbers mean and win big!

Stay tuned as we launch #realme5series live at 12:30 PM, 20th August! pic.twitter.com/LEISsFeNJB