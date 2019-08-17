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傳新款iPhone將與三星旗艦手機螢幕採相同規格 可能加入京東方供應合作

2019-08-17 12:38楊又肇

蘋果從iPhone X開始採用OLED螢幕設計，並且與三星合作面板供應，而就相關消息表示，今年預計推出的iPhone新機也會與三星合作OLED面板，甚至將採用與Galaxy系列旗艦手機相同的面板規格。但另一方面，相關分析看法則認為在蘋果多重供應鏈合作策略之下，中國京東方或許也會加入成為蘋果iPhone機種的OLED面板供應商。

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若市場消息屬實，意味今年預計揭曉的新款iPhone所採用顯示面板，將與三星目前用於旗艦手機的Dynamic AMOLED面板採相同設計。

在此之前，三星旗下獨立運作子公司Samsung Display已經針對蘋果提供代號「LT2」的面板規格，並且用於iPhone X在內手機，而應用在Galaxy S10系列與Galaxy Note 10系列的螢幕面板則是「M9」。

但如果以三星元件供應原則來看，提供給蘋果使用的面板設計，與應用在自身旗艦手機的面板預期還是會有些差異，因此不見得會有完全相同技術規格使用表現，例如在螢幕顯示解析度必然不會相同，可能僅會在面板使用材質設計相同，但在細微設計可能仍有不同。

另一方面，天風國際分析師郭明錤更指出，目前iPhone的面板供應來源除了三星、LG之外，更有可能進一步加入中國京東方供應合作，藉此提高OLED面板供應穩定，另外在Apple Watch使用需求方面，則預期讓JDI加入成為新OLED面板合作供應來源。

依照先前說法，今年預計推出的新款iPhone可能將在9月10日對外發表，並且將採用iPhone 11在內名稱，同樣區分標準尺寸、大螢幕尺寸設計，以及對應iPhone XR後繼機種，因此預期也會有三款不同設計機種推出，甚至可能在既有配色加入全新顏色選項，而被後主相機鏡頭數量則預期會增加，藉此對應更多拍攝使用需求，但並不會在今年推出機種加入5G連網功能。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone三星手機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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