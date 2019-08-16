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iOS 13 開發者介面洩日期！蘋果發表會在9月10日

2019-08-16 16:20聯合新聞網 INSIDE

國外科技網站爆料，新的三款iPhone可能會依照不同等級命名，從高階依序為「iP...
國外科技網站爆料，新的三款iPhone可能會依照不同等級命名，從高階依序為「iPhone 11 Pro」、「iPhone 11」、「iPhone 11R」。 圖擷自macrumors.com
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按照慣例蘋果秋季發表會將在下月舉行，各項新產品資訊的資訊受到熱議，如今蘋果還未發出發表會的官方資訊，不過就在今稍早有更進一步的線索透露出今年發表會的日期。

在金稍早發表的最新的開發者測試版 iOS 13 Developer Beta 7，由 iHelpBR 首先發現，在測試版中隱藏著一張圖片，從截圖上可以發現日曆顯示的日期是10 號星期二。其中，檔案名稱還叫做’’HoldForRelease”，在今年的 9 月10 日正好是星期二。

根據過去經驗，發表會通常是定在9月的第二週星期二，去年該日正好為 911 紀念日，所以去年蘋果發表會「Gather Round」於美國時間 9 月 12 日（台灣時間 9 月 13 日）登場，如果年預測為真那麼今年的新品預購與發售時間也能夠略知一二，9月13日會開放預購，9月20日全球首發。新一代 iOS 作業系統，可能就是在開賣前兩日在9月18日正式發表。

雖然時程表有些輪廓，不過正確的資訊還要耐心等待蘋果官方正式公布，如果期待已久果粉不妨可以先將時間看好，屆時關於傳聞中的 iPhone 三種新機型 「iPhone 11、Pro、R」與可能搭載三鏡頭的 iPad 是否為真，在發表會當日編輯將與讀者們一起見證！

《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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