搭載上下瀏海設計的AQUOS R3在台揭曉 超值中階機種AQUOS V同步推出

今年5月初率先在日本市場推出，並且特殊上下瀏海設計的AQUOS R3，稍早正式在台宣布上市資訊，確定將以新台幣22990元價格上市，預計在8月21日起透過全台震旦門市開放銷售，另外也同步揭曉定位超值中階機種的AQUOS V，

分享 facebook

AQUOS R3採用夏普旗下第五代IGZO顯示螢幕，對應120Hz畫面更新率與更高顯示亮度，並且採用特殊上下瀏海設計。根據夏普說明，AQUOS R3額外在螢幕下緣採用瀏海造型設計，主要是為了放置指紋辨識器，並且方便使用者操作，同樣也能對應Home鍵、返回鍵功能操作。

而維持採用實體指紋辨識器，原因在於此次推出新機導入Qi規格的無線充電機能，同時IGZO顯示螢幕暫時還無法對應螢幕下指紋辨識設計有關。當然，依照實際使用來看，放置在螢幕正面的指紋辨識器仍有較直覺的操作體驗。

分享 facebook

硬體規格方面，AQUOS R3搭載Qualcomm Snapdragon 855處理器、6GB記憶體與128GB儲存容量，另外也能藉由micro SD記憶卡額外擴充512GB儲存容量，並且搭載3200mAh電池容量，無線充電功率則支援11W快充，機身也支援IP68等級防水防塵設計，更維持提供3.5mm耳機孔，連接埠也換上USB-C規格，同樣支援4G LTE雙卡雙待，機身右側也搭載可自訂的Google Assistant獨立按鍵。

相機鏡頭部分，AQUOS R3將配置用於拍攝靜態影像的f/1.7光圈、78度廣角、1220萬畫素鏡頭，以及f/2.4光圈、125度超廣角與2010萬畫素的錄影用鏡頭，兩者均支援OIS光學防震，其中更支援人工智慧場景辨識，同時也能自動生成15秒長度的Live Story影片，讓使用者能更方便分享各類趣味短影片內容，視訊鏡頭則搭載f/2.0、80度廣角與1630萬畫素的視訊鏡頭。

另外，除可藉由Google Assistant進行自然語音人機互動，AQUOS R3還額外提供適合年長者、年幼孩童使用的簡易介面，另外也支援以高更新率的畫面顯示效果對應穩定影像內容呈現，並且對應自動捲動、自動點亮螢幕，以及自動擷圖功能。

分享 facebook

建議售價部分，AQUOS R3將以新台幣22990元價格上市，預計在8月21日起透過全台震旦門市開放銷售，但目前台灣地區僅推出黑色款式，目前紅色與綠色款式似乎僅先在日本市場推出。

夏普表示，過去兩年已經在日本市場達成Android平台機種銷量第一名成績，預期今年也會再次維持，同時接下來也會持續擴大台灣手機市場發展，除了此次引進的高階機種，夏普也計畫在台推出新款中階機種AQUOS V，預計搭載Qualcomm Snapdragon 835處理器，讓中階機種也能發揮更高運算效能，但尚未確認實際上市時間。

就夏普未來規劃裡，將會配合5G網路即將普及趨勢，讓消費者能從手機到高解析度畫質電視產品，結合網路連接實現無縫視覺體驗，同時也將進一步推動更完整的影音生態系。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》