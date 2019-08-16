5G連網的Galaxy A90出現韓國認證文件 最快今年9月亮相

繼稍早在藍牙技術聯盟認證文件現身，三星預計推出的新款A系列手機Galaxy A90，稍早也在韓國國家廣播研究機構 (NRRA)認證文件中出現，其中標示為「SM-A908N」預期就是支援5G連網功能版本，而「SM-A908B」則預期為4G LTE連網版本。

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目前三星尚未透露Galaxy A90預計何時推出，但預期最快會在今年9月對外揭曉，有可能會選在德國柏林舉辦的IFA 2019期間亮相，同時也將成為三星第一款對應5G連網功能的中階機種，並且成為A系列機種第一款支援5G連網功能手機。

規格方面，Galaxy A90將採用6.73吋Infinity-U顯示螢幕，並且僅有1.2mm邊框寬幅，下緣寬幅則僅有3.6mm，並且搭載Qualcomm Snapdragon 855處理器、6GB記憶體，以及4800萬＋800萬+500萬畫素鏡頭組合的主相機，並且搭配4500mAh電池容量，同樣支援最高45W電池快充效率。

在此之前，有消息指稱三星此款新機將成為現階段最超值的5G連網手機，不僅支援5G連網功能，同時硬體規格也幾乎等同旗艦手機設計，但似乎也讓此款手機在中階與旗艦機種之間定位變得模糊。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》