以色列公司控訴 蘋果雙鏡頭手機侵害專利

蘋果稍早遭以色列公司Corephotonics提告，指控蘋果在新款iPhone機種採用的雙鏡頭相機涉及侵權。

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依照Corephotonics的說法，蘋果在新款iPhone機種採用的雙鏡頭相機設計侵害Corephotonics持有專利，甚至藉由相似專利進行掩飾。

從Corephotonics向美國加州北區地方法院提起訴訟，表示蘋果至少侵害其10項獨立專利，其中包含在手持裝置佈署雙鏡頭攝影系統的方式，以及先進成像技術硬體技術，而涉及影響機種包含iPhone 7 Plus、iPhone 8 Plus、iPhone X、iPhone XS，以及iPhone XS Max。

在相關提訴內容裡，Corephotonics將要求相關損失賠償與永久禁令。此外，文件內容提及Corephotonics曾在2012年試圖與蘋果建立合作關係，並且向蘋果展示相關技術應用，但雙方並未達成授權協議。

直到蘋果在2016年9月推出旗下首款搭載雙鏡頭相機設計的iPhone 7 Plus之後，Corephotonics認為蘋果侵害其專利，最後在談判無法達成協議情況下，於2017年11月向蘋果提出侵權訴訟，並且指出iPhone 7 Plus和iPhone 8 Plus均侵害其專利，甚至也在2018年4月以iPhone X侵權為由提出控訴。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》