親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
三星新產品發表
華為鴻蒙新系統
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

高中課本綠油油！11張綠營人物照置入公民與社會課本

路上紅包別撿...這地方新葬女屍頻傳失蹤 最高喊價15萬

以色列公司控訴 蘋果雙鏡頭手機侵害專利

2019-08-16 10:33楊又肇

蘋果稍早遭以色列公司Corephotonics提告，指控蘋果在新款iPhone機種採用的雙鏡頭相機涉及侵權。

分享

依照Corephotonics的說法，蘋果在新款iPhone機種採用的雙鏡頭相機設計侵害Corephotonics持有專利，甚至藉由相似專利進行掩飾。

從Corephotonics向美國加州北區地方法院提起訴訟，表示蘋果至少侵害其10項獨立專利，其中包含在手持裝置佈署雙鏡頭攝影系統的方式，以及先進成像技術硬體技術，而涉及影響機種包含iPhone 7 Plus、iPhone 8 Plus、iPhone X、iPhone XS，以及iPhone XS Max。

在相關提訴內容裡，Corephotonics將要求相關損失賠償與永久禁令。此外，文件內容提及Corephotonics曾在2012年試圖與蘋果建立合作關係，並且向蘋果展示相關技術應用，但雙方並未達成授權協議。

直到蘋果在2016年9月推出旗下首款搭載雙鏡頭相機設計的iPhone 7 Plus之後，Corephotonics認為蘋果侵害其專利，最後在談判無法達成協議情況下，於2017年11月向蘋果提出侵權訴訟，並且指出iPhone 7 Plus和iPhone 8 Plus均侵害其專利，甚至也在2018年4月以iPhone X侵權為由提出控訴。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone蘋果雙鏡頭

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

新iPhone大突破！傳富士康員工離職前爆出一堆消息

2019-08-15 20:21

果粉不滿！iPhone開放副廠換電池 卻拔掉這功能

2019-08-15 15:44

華為透露螢幕可凹折手機Mate X無法在今年11月之前推出

2019-08-16 10:30

5G連網的Galaxy A90出現韓國認證文件 最快今年9月亮相

2019-08-16 10:29

三星確認 將在年底推出可整合進處理器的5G連網晶片

2019-08-16 10:27

中華電信邀原鄉孩子E起小旅行！體驗5G生活大未來

2019-08-16 10:26

華為首款5G手機預約量破100萬 16日現貨發售

2019-08-15 19:12

5G剛要商轉 華為在加拿大啟動6G研究

2019-08-15 17:59

HTC正式「重返」印度市場 推出新款6.22吋野火機

2019-08-15 13:13

實際上為紅米K20 Pro的小米9T Pro將登台 預計增加新零售戰略合作夥伴

2019-08-15 13:11

NCC獲2660萬補助 將投入5G實證與資安研究計畫

2019-08-14 18:44

三星Note 10系列預購將起跑 電信祭優惠搶客

2019-08-14 18:25

LINE MOBILE祭中元限定特惠申辦加碼送111點 終身上網吃到飽

2019-08-14 12:59

Google設計總監暗示Pixel 4將搭載20倍變焦拍攝功能

2019-08-14 09:25

HTC釋出預告 新款野火機可能成為重返印度市場武器

2019-08-14 09:05

三星首款對應5G連網、規格趨近旗艦的A系新手機Galaxy A90即將揭曉

2019-08-14 08:58

兩部手機沉河底3年被撈起 潛水隊長智破密碼還失主揭甜蜜故事

2019-08-14 08:55

張藝興宣佈解約三星 譴責「國家地區定義不清」

2019-08-13 20:10

5G共頻無共識 NCC：盼資源共用

2019-08-13 20:01

iPhone上季在歐洲慘遭滑鐵盧 三星勇奪四成市占

2019-08-13 16:59

下載加速軟體清垃圾 專家表示：不會直接影響手機速度

2019-08-13 16:24

三星機皇駕到 Galaxy Note 10系列頂級要價39,900元

2019-08-13 14:25

舊手機別急著丟！ 七種方法教你舊機變身好用設備

2019-08-13 13:14

印度3大電信龍頭 考慮5G核心設備排除華為

2019-08-13 11:57

Ericsson預期 未來過半行動上網人口均使用5G網路服務

2019-08-13 09:40

三星宣布推出1億像素設計的感光元件 與小米合作打造

2019-08-13 09:39

傳2019新款iPad Pro將配備三鏡頭 iPad則配備雙鏡頭

2019-08-12 22:18

再升級？外媒：新iPad Pro也將配置iPhone三鏡頭

2019-08-12 21:28

Nubia Z20換上Snapdragon 855+處理器 前後雙螢幕設計更方便

2019-08-12 10:12

蘋果3款新機名流出？強大進階「iPhone 11 Pro」下月發表

2019-08-11 19:44

中國聯通證實小米新款5G手機就是小米9S、華為新機確定為Mate 30

2019-08-11 11:36

繼V50 ThinQ之後 LG計畫在IFA 2019揭曉新款雙螢幕應用手機

2019-08-11 11:33

華為宣布推出EMUI10 採分散式架構設計、預計率先用於Mate 30

2019-08-10 15:15

蘋果Q2出貨量下跌 被OPPO擠出三大銷售龍頭

2019-08-10 12:40

全球第二 華為上半年手機出貨1.18億支

2019-08-09 16:27

消息指稱Pixel 4將搭載更新率更高的螢幕設計 讓觸控更加流暢

2019-08-09 14:44

蘋果釋出系列ASMR影片 透過白噪音讓大腦放鬆

2019-08-09 14:43

聯通提前發布5G新機 小米9S、華為Mate 30 5G在列

2019-08-09 14:18

Linux作業系統的智慧手機Librem 5 能完全控制手機權限

2019-08-08 18:34
看更多

熱門文章

新iPhone大突破！傳富士康員工離職前爆出一堆消息

2019-08-15 20:21

果粉不滿！iPhone開放副廠換電池 卻拔掉這功能

2019-08-15 15:44

GoPro HERO 8照流出 可外接顯示器、LED補光燈！

2019-08-15 17:03

實際上為紅米K20 Pro的小米9T Pro將登台 預計增加新零售戰略合作夥伴

2019-08-15 13:11

影／CPU、RAM、SSD降價到低點！現在是換電腦好時機？

2019-08-15 19:36

研究發現：把全球農田1%設太陽能 即可滿足全球用電

2019-08-15 18:32

華為首款5G手機預約量破100萬 16日現貨發售

2019-08-15 19:12

5G剛要商轉 華為在加拿大啟動6G研究

2019-08-15 17:59

一卡通智慧佛珠來了 穿戴便利也能「逼」一下

2019-08-15 21:15

HTC正式「重返」印度市場 推出新款6.22吋野火機

2019-08-15 13:13

三星旗艦Note10系列預購起跑 「星環銀」新色反應佳

2019-08-15 22:04

PlayStation 5推出時間 可能選在2020年2月活動

2019-08-15 13:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top