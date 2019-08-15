新iPhone大突破！傳富士康員工離職前爆出一堆消息

2019-08-15 20:21 聯合新聞網 電獺少女



天啊我是綠色控...如果真的出了我會不會守不住啊QAQ

又有關於蘋果新iPhone的爆料了！不久前才跟大家提到這次的新機命名可能會有所變化，但就在這兩天，手機殼廠商ESR它的相關設計資料截圖意外被曝光啦！從圖中可以看到這次三款新機的名稱會是iPhone 11 / iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max (😭OMG名字真的是越來越長...)，而不知道有沒有眼尖的獺友發現...在Black旁邊還多了一個沒看過的Pine Green (松樹綠) 呢，難道真的有新顏色了嗎💚

圖擷自 iphonesoft.fr 分享 facebook

除了手機殼廠商的截圖之外，本週三 (8/14) 還有一位自稱是即將離職的富士康員工匿名爆料，表示這次真的會有新色，除了一貫的黑、白、金之外還有一款墨綠色，並且會採用磨砂質感的玻璃 (應該是類似OPPO R17 Pro的霧光漸變色材質)，他更直接了當的說只有黑色跟墨綠色這兩款不太醜😂

除此之外他還提出iPhone 11 Pro Max的電池容量將會接近4000mAh，是一大突破；正面螢幕、機身按鍵和Lightning接孔沒有變化；背面蘋果Logo下方的iPhone字樣會移除；以及真的是三鏡頭等消息

不過目前上述的特色、規格、顏色等內容蘋果官方皆未證實是否為真，所以獺友們可以先參考看看就好，宇恩個人只希望有墨綠色這點是真的我就心滿意足了哈哈哈 (有夠膚淺)，但不管怎麼說，反正距離蘋果發表會也剩不到一個月了，大家心中的疑問到時候一定都會被解答啦

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(新聞來源:iMore、安兔兔)

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》