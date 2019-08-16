中華電信邀原鄉孩子E起小旅行！體驗5G生活大未來

2019-08-16 10:26 聯合新聞網 聯合數位文創



中華電信「5G無束~科技x藝術x籃球 E起小旅行」活動於8月13日至15日在中華電信板橋電信學院熱力開跑，邀請原鄉地區60位學童參加，由電信女籃隊帶領這群3年級至8年級的學童，從最基礎的暖身、運球開始，入門籃球運動。

自2011年起，中華電信基金會已連續9年於暑假舉辦「籃球小子夏令營」公益活動，今年更擴大舉辦，增加科技與藝術領域的活動，讓孩子們開闊視野與延伸觸角。在5G時代來臨之際，中華電信不僅在電信專業為消費者提供最優值的服務，更留心社會公益，耕耘在地社區，因此特別邀請原鄉部落的孩子到台北參加「E起小旅行」夏令營活動，期待給予孩子們難忘的暑假生活。

此次活動，中華電信基金會也與聯合數位文創攜手合作，讓孩子們不用出國也可以參加巴黎龐畢度中心所策劃的「哇！馬戲團」藝術工作坊，用身歷其境的方式，體驗藝術創作，了解只要悉心觀察，藝術就存在生活動的每個角落，工作坊讓孩子們處處驚奇，充滿笑顏。

中華電信基金會郭水義董事長親切的與小朋友互動 圖/中華電信提供 分享 facebook

中華電信基金會董事長郭水義是電信女籃隊多年來的粉絲，對於公益活動更是不遺餘力，邀請小朋友參觀「中華電信明日智慧生活館」，藉由導覽孩子們了解了網路科技的瞬息萬變，智慧生活已經成為趨勢，而中華電信擁有卓越的通訊技術，可以提供loT物聯網、智慧居家服務、5G智慧管家＋等服務，實現5G無束的大未來。

活動中，中華電信基金會郭水義董事長與小朋友特別約會，讓小朋友天馬行空的提問，「請問董事長5G是不是比4G快呢？我們的部落會有訊號嗎？」、「請問家用電話是多少G？」面對小朋友們的童言童語，董事長也親切的回應提問。中華電信也安排「何讓手機不被病毒入侵、如何利用手機定位找回手機、用手機拍出有趣的影片」等實用課程教導小朋友，讓這場交流更精采充實。

來自花東阿美族、太魯閣族與排灣族的孩子，在活動中體驗了科技、藝術與籃球活動，既精彩又充實，最後小朋友們合力創作卡片送給董事長，感謝中華電信基金會的邀請，讓他們有截然不同的活動體驗，直呼下次還要再來。