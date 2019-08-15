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果粉不滿！iPhone開放副廠換電池 卻拔掉這功能

2019-08-15 15:44INSIDE

蘋果針對副廠電池採取了安全措施。 圖／取自ifixit
蘋果針對副廠電池採取了安全措施。 圖／取自ifixit
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上周有使用者發現，在iPhone用戶透過第三方服務更換電池後，iPhone的電池選單裡面將看不到「電池健康度」，嚴重引發部分用戶不滿。即使在之後更換為蘋果原廠的電池，也無法將此功能喚回，會收到「無法驗證此iPhone是否配有原廠Apple電池。」這類的相關通知資訊。

即使蘋果公司曾在今年三月宣布，使用副廠的iPhone電池同樣享有原廠維修服務；但蘋果仍針對副廠電池採取了相關措施。蘋果表示，這樣的消息是為了引導使用者使用原廠電池，若是使用第三方產品很有可能會讓消費者付出更昂貴的代價，而這往往是用戶的安全性問題。

「這些訊息有助於保護我們的客戶免受損壞、品質差或廢舊電池的影響，而導致安全或性能問題。此通知並不會影響客戶在使用未經授權的電池產品後的原廠維修權力。」蘋果透過聲明表示。

這樣的做法可以合理地認為，因為用戶讓iPhone使用副廠的電池，而蘋果若顯示了副廠電池的「電池健康度」，在某種程度上將會被理解成為「為副廠電池背書」。因此，對於蘋果公司而言，若是更換了非原廠的電池，將無法完全保證該台iPhone及其電池的安全，進而導致蘋果做出這樣的決策。

《本文作者Sean Cheng，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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