實際上為紅米K20 Pro的小米9T Pro將登台 預計增加新零售戰略合作夥伴

先前讓紅米K20以小米9T名稱在台推出後，小米接下來也計畫在台灣推出名為小米9T Pro的新機，而本身其實就是紅米K20 Pro。除此之外，小米也如先前透露，將會在台灣地區擴大線下通路版圖，預計加入新零售戰略合作夥伴，同時也會引進重要生態鏈新品。

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外觀部分，基於紅米K20 Pro或紅米K20均採用6.39吋螢幕與4000mAh電池電量，因此預期小米9T Pro也會採用與小米9T相同設計，而相機部分雖然同樣搭載4800萬畫素廣角鏡頭、1300萬畫素超廣角鏡頭，以及800畫素景深鏡頭構成的主相機，並且搭配2000萬畫素視訊鏡頭，但預期將會在4800萬畫素廣角鏡頭採用的感光元件，從原本Sony IMX582規格換成更高階的IMX586。

其他差異，則包含小米9T Pro將支援27W快充，小米9T僅支援18W快充，而小米9T Pro額外搭載NFC、搭載WCD9340音訊解碼晶片，對應Hi-Res Audio高解析音質輸出表現，處理器更採用Qualcomm Snapdragon 855規格。

先前透露今年下半年會再擴展三到五家實體門市，其中包含直營形式的小米之家，或是合作門市，另外也預期會加入全新合作銷售通路，小米也預告將公布新零售戰略合作夥伴，並且將引進重要生態鏈新品，其中是否會加入燦坤3C在內台灣銷售通路，預期在8月20日揭曉。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》