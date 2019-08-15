HTC正式「重返」印度市場 推出新款6.22吋野火機

在先前預告之後，HTC正式在印度地區宣布推出全新Wildfire X手機，同時也宣告再次回歸印度手機市場發展。

分享 facebook

如先前曝光消息，Wildfire X採用6.22吋HD+解析度設計的IPS螢幕，並且採用水滴造型螢幕設計，搭載聯發科Helio P22處理器，並且搭配3300mAh電池容量，記憶體區分3GB或4GB規格，儲存容量則區分32GB與128GB。

而相機部分，Wildfire X採用800萬畫素視訊鏡頭，主相機則採用1200萬畫素、1.25μm廣角鏡頭，搭配800萬畫素長焦鏡頭，以及500萬畫素景深鏡頭，最高可對應8倍數位變焦拍攝。

在手機中，HTC加入名為Mybuddy的功能，讓使用者能將手機當做個人安全工具，在此項功能啟用時，當手機從外殼中取出即可自動發出警報，並且向預先設定好的朋友、親人發送當前所在位置，同時也能自動開啟錄影、錄音功能，主要是針對印度部分地區治安相對較低的情況，讓使用者能透過手機自保。

建議售價部分，Wildfire X預計與印度大型線上電商Flipkart合作，同時也計畫與InOne Technology合作擴展印度市場，預計在8月22日起開放銷售，建議售價分別為9999盧比 (3GB記憶體+32GB儲存容量)，或是12999盧比 (4GB記憶體+128GB儲存容量)。換算成新台幣售價的話，分別為新台幣4400元或5700元。

不過，目前暫時還無法確認HTC是否也會在台灣市場銷售Wildfire X，但從目前HTC在印度市場發展模式，主要是藉由將品牌授權InOne Technology使用，並非實際重新返回印度市場發展，因此有可能不會在其他市場推行此款手機。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》