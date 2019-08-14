兩部手機沉河底3年被撈起 潛水隊長智破密碼還失主揭甜蜜故事

2019-08-14 08:55 香港01 記者卡洛兒／報導



防水袋外觀基本上完好，當中兩部手機都是蘋果手機，一部是iPhone5S，一部是iPhone6。圖擷自 紫牛新聞 分享 facebook

兩部手機掉進河底3年，撈起後還能正常開機，揭開一個奇蹟般的故事。中國大陸貴州救援潛水隊日前在河流訓練時，意外撿獲兩部同樣放在防水袋的手機，經充電後竟能照常開機，隊長更猜中一個手機密碼，解鎖後成功聯絡機主。原來手機沉在河底3年，2名失主亦由男女朋友結為夫婦。

上月底，貴州藍天救援隊公共安全潛水隊隊長翟軻在花溪河進行日常潛水訓練時，於5米深的水底發現一個透明防水袋，內藏兩部手機，便拿回水面查看。防水袋外觀基本上完好，兩部手機都是蘋果手機，一部是iPhone5S，一部是iPhone6，可能是沉在河底太久，手機有少許電池液滲出的情況，和防水袋黏了在一起。

防水袋外觀基本上完好。圖擷自 紫牛新聞 分享 facebook

其後翟軻小心翼翼地將兩部手機擦拭乾凈，並放在棉絮中2天以吸乾水份。兩天後，翟軻為手機充電並嘗試開機，結果2部手機都能正常開啟。惟開機後，翟軻又發現2部手機均有鎖屏密碼，連撞2次密碼後便放棄。到一個晚上，翟軻突然閃個想法：「兩部手機放在同一個防水袋裡，又都是蘋果手機，有沒有可能機主是一對情侶？」因而想到自己讀書戀愛時，喜歡同「520」、「1314」等表達愛意的數字作密碼，他就再嘗試解鎖，果然兩部手機的密碼均是「1314」。

手機解鎖後，翟軻開始翻看手機訊息，希望找到聯繫機主的線索，卻發現兩部手機的最後通話時間是2016年8月1日，意味着手機已在河底沉睡了足足3年。最終翟軻經機主的朋友聯絡到他們本人。

失而復得的霍女士表示，自己3年前8月1日與男友去河邊玩耍，2人帶了一艘小橡皮艇，並把手機放進防水袋，掛在頸項上。但當男友一上橡皮艇便側翻，連防水袋亦墮入河中。當時有好心人幫忙下水打撈，但前後找了差不多一小時都未見踪影。霍女士指，拿回手機時，連自己都忘了當時設定的鎖屏密碼，還是由翟軻告訴她，而另一部手機的主人，當時是其男朋友，如今已成為她的丈夫了，「最要感謝的就是翟軻，多虧了他，我才會有這樣一段神奇的經歷，才能找回手機，更找回了一些美好的記憶」。

翟軻(左)和失主霍女士。圖擷自 紫牛新聞 分享 facebook

不少網民看完故事後都大呼「奇蹟啊！」，亦有人讚防水袋質量很好要買一個，「求防水袋鏈接」。另有網民質疑是否廣告，「又想騙我買蘋果？」

延伸閱讀：

關鍵一刻被攝鏡破壞 婚禮攝影師向賓客怒吼：唔好再用手機打卡！

美國男自製彩虹口號橫額貼車尾 鼓勵他人支持同志平權

文章授權轉載自《香港01》