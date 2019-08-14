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三星首款對應5G連網、規格趨近旗艦的A系新手機Galaxy A90即將揭曉

2019-08-14 08:58楊又肇

先前已經有不少傳聞，同時也由中國聯通證實將推出5G連網版本的三星中階旗艦手機Galaxy A90，稍早更在藍牙技術聯盟 (Bluetooth SIG)認證文件出現，顯示將區分SM-A908NSM-A908B兩種版本，預期將會是4G連網版本與5G連網版本各自採用型號。

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從先前消息顯示，Galaxy A90將搭載Qualcomm Snapdragon 855處理器，成為全新A系列機種首款採用旗艦規格設計產品，同時定位也貼近旗艦手機，甚至也成為第一款A系列搭載5G連網功能的手機。

規格方面，Galaxy A90將採用6.73吋Infinity-U顯示螢幕，並且僅有1.2mm邊框寬幅，下緣寬幅則僅有3.6mm，並且搭載6GB記憶體，以及4800萬＋800萬+500萬畫素鏡頭組合的主相機，並且搭配4500mAh電池容量，同樣支援最高45W電池快充效率。

三星預期最快會在今年9月推出Galaxy A90，並且同步推出5G連網版本，藉此作為三星進入5G連網市場發展應用的新武器，預期透過更低售價吸引更多希望使用5G網路服務的用戶族群。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星手機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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