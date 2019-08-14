HTC釋出預告 新款野火機可能成為重返印度市場武器

HTC稍早透過官方Twitter透露準備再次推出新機消息，或許將是近期傳出可能重新推行的Wildfire (野火)系列新機。

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Wildfire是HTC在2010年推出手機產品，當時被評價為迷你Desire機種，主打中低階入門市場，吸引不少年輕用戶族群青睞。

而此次計畫重新推出，不僅預期作為HTC重新進入印度市場武器，同時也能擴展HTC現有手機市場發展侷限。

與過往設計不同，新款Wildfire系列機種將採用6.2吋大尺寸螢幕設計，並且導入水滴造型螢幕，解析度將是1520 × 720，預期採用聯發科Helio P23處理器，搭配使用3GB記憶體與32GB儲存容量，相機則配置1600萬畫素+500萬畫素雙鏡頭主相機，以及1600萬畫素視訊鏡頭，搭配3500mAh電池容量設計。

為了迎合市場需求，新款Wildfire甚至導入時下流行的漸變色彩背蓋，並且採用背面指紋辨識設計。

Hello India! Our journey of innovation continues.



Can you guess what's coming next?#htcIndia pic.twitter.com/bTavBjvcUw — HTC India (@HTC_IN) August 12, 2019

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》