HTC釋出預告 新款野火機可能成為重返印度市場武器

HTC稍早透過官方Twitter透露準備再次推出新機消息,或許將是近期傳出可能重新推行的Wildfire (野火)系列新機。

Wildfire是HTC在2010年推出手機產品,當時被評價為迷你Desire機種,主打中低階入門市場,吸引不少年輕用戶族群青睞。

而此次計畫重新推出,不僅預期作為HTC重新進入印度市場武器,同時也能擴展HTC現有手機市場發展侷限。

與過往設計不同,新款Wildfire系列機種將採用6.2吋大尺寸螢幕設計,並且導入水滴造型螢幕,解析度將是1520 × 720,預期採用聯發科Helio P23處理器,搭配使用3GB記憶體與32GB儲存容量,相機則配置1600萬畫素+500萬畫素雙鏡頭主相機,以及1600萬畫素視訊鏡頭,搭配3500mAh電池容量設計。

為了迎合市場需求,新款Wildfire甚至導入時下流行的漸變色彩背蓋,並且採用背面指紋辨識設計。

Hello India! Our journey of innovation continues.



Can you guess what's coming next?#htcIndia pic.twitter.com/bTavBjvcUw