Google設計總監暗示Pixel 4將搭載20倍變焦拍攝功能

更新：在後續說法中，Claude Zellweger表示標榜20倍變焦拍攝的照片，實際上是以Pixel 3a進行拍攝，並且進行裁切放大。但從另一方面來看，仍有可能是因為Claude Zellweger提前曝光Pixel 4搭載功能，因此在公關人員要求之下修正說法，至於Google計畫推出新機是否真的會搭載20倍變焦拍攝功能，就看正式發表所公布資訊。

依照Google設計總監Claude Zellweger稍早於個人Instagram釋出照片，並且在相關回覆中提及是以Pixel手機在20倍變焦情況下完成拍攝，似乎意味即將揭曉的Pixel 4手機將會搭載高段變焦拍攝效果。

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加入Google以前，Claude Zellweger也曾在HTC擔任設計職位，並且參與HTC VIVE產品相關設計，或許此次也參與準備推出的Pixel 4設計事宜。

而就先前消息來看，Pixel 4有可能在背面主相機加入超廣角鏡頭、ToF鏡頭設計，並且預期藉由高畫素鏡頭與人工智慧技術演算，藉此在智慧型手機上實現更高放大倍率的望遠拍攝效果。至於視訊鏡頭部分，Google先前已經公布將會加入ToF鏡頭強化更精準的人臉識別，並且透過Soli技術識別浮空操作手勢。

在此之前，華為已經在P30系列加入超高放大倍率的50倍變焦拍攝功能，而OPPO Rebo 10倍光學變焦版本則是提供高達60倍的變焦效果，但兩者均以光學變焦為基礎，讓數位變焦可以對應更高放大倍率拍攝效果，至於是否能拍出清晰使用影像，其實還是見仁見智。

另外以先前市場傳聞顯示，Pixel 4將搭載90Hz畫面更新率的螢幕，藉此對應更穩定、觸控反應更快的操作體驗，另外也將搭載1200萬畫素的廣角鏡頭，以及1600萬畫素的遠距鏡頭，預計會採用Qualcomm Snapdragon 855處理器，搭配6GB記憶體、64GB儲存容量，機身也將搭載擴音喇叭與源自HTC的邊框擠握操作介面。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》