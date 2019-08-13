親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
三星新產品發表
華為鴻蒙新系統
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

重話批韓國瑜將被開除黨籍 陳宏昌沈寂1天傳訊反嗆

什麼是PUA？按照攻略「把妹」有什麼問題？

5G共頻無共識 NCC：盼資源共用

2019-08-13 20:01台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導

NCC日前通過5G共頻、共網、共構「三共」原則，13日舉辦釋照得標者說明會。(P...
NCC日前通過5G共頻、共網、共構「三共」原則，13日舉辦釋照得標者說明會。(Photo by 吳婉瑜／台灣醒報)
分享
5G遊戲規則尚無共識！NCC於13日舉辦釋照得標者說明會，針對共頻原則，業者意見不一。台灣之星表示，既有發照的頻率就不能共頻；台灣大哥大副總李南玫認為，基於共頻共網原則，在公平競爭下業者可做最有效的資源利用。針對消費者5G費用與網路安全等，NCC新聞聯絡人曾憲康受訪時表示，目前無具體定案。

5G業者三共原則

NCC日前通過5G共頻、共網、共構「三共」原則，針對「共頻」，主流頻段3.5GHz限定上限為100MHz，超過上限的頻譜無法申請「共頻」，但彈性開放業者轉售、轉讓、或將頻譜繳回NCC。「共網」部份，NCC目前規畫：由於主流頻段在3.5GHz，及28GHz的頻寬也很大，需要共頻共網的機會不大，但共構的機率高。

「既有的4G頻率不能共頻！」台灣之星代表反對說，102年104年 106年釋出的頻率不能開放共用，他說，由於電信管理法這次開放共用是為促進頻率有效利用，但之前釋出的頻率，業者都已各自取得頻率網路佈建，且在利用中，業者既根據當時法令符合所需條件，不應在頻率釋照後再變更規則。

電信業面臨轉型

李南玫提到，蘋果推出最新的智慧音箱，顯示電信產業發展至今，與消費者緊密結合的終端設備，現在積極開發各種創新服務，製造消費者福祉，背後需仰賴電信業者穩定、大頻寬的基礎網路設施建立，從4G邁向5G，在數位匯流下，網路開始趨於軟體、虛擬的彈性架構，這也是未來電信網路的趨勢。

李南玫認為，電信業者不應止於頻譜的多寡，應投入更多資源與終端廠商開發更多創新服務，採取既競爭又合作的關係。她以日本為例指出，日本的頻譜很大，3.7 GHz釋出500M，有兩家可拿到各200M、另兩家可各拿100M，台灣則在3.5GHz釋出270M，基於共頻共網原則，在公平競爭下業者可做最有效的資源利用。

「讓4G、5G快速進入民眾生活是好事，」資策會科法所專案經理鄭嘉逸則贊同網路共用，他認為可節省資源，同時他也不反對共頻，當頻譜被分配到業者手上，在彼此合作下可用戶可以享受到最高的聚合頻譜，提升服務品質，只是他提醒，要關注業者共頻的競爭問題。

【更多精采內容，詳見

5G4GNCC

相關新聞

下載加速軟體清垃圾 專家表示：不會直接影響手機速度

2019-08-13 16:24

iPhone上季在歐洲慘遭滑鐵盧 三星勇奪四成市占

2019-08-13 16:59

舊手機別急著丟！ 七種方法教你舊機變身好用設備

2019-08-13 13:14

三星機皇駕到 Galaxy Note 10系列頂級要價39,900元

2019-08-13 14:25

印度3大電信龍頭 考慮5G核心設備排除華為

2019-08-13 11:57

Ericsson預期 未來過半行動上網人口均使用5G網路服務

2019-08-13 09:40

三星宣布推出1億像素設計的感光元件 與小米合作打造

2019-08-13 09:39

傳2019新款iPad Pro將配備三鏡頭 iPad則配備雙鏡頭

2019-08-12 22:18

再升級？外媒：新iPad Pro也將配置iPhone三鏡頭

2019-08-12 21:28

Nubia Z20換上Snapdragon 855+處理器 前後雙螢幕設計更方便

2019-08-12 10:12

蘋果3款新機名流出？強大進階「iPhone 11 Pro」下月發表

2019-08-11 19:44

中國聯通證實小米新款5G手機就是小米9S、華為新機確定為Mate 30

2019-08-11 11:36

繼V50 ThinQ之後 LG計畫在IFA 2019揭曉新款雙螢幕應用手機

2019-08-11 11:33

華為宣布推出EMUI10 採分散式架構設計、預計率先用於Mate 30

2019-08-10 15:15

蘋果Q2出貨量下跌 被OPPO擠出三大銷售龍頭

2019-08-10 12:40

全球第二 華為上半年手機出貨1.18億支

2019-08-09 16:27

消息指稱Pixel 4將搭載更新率更高的螢幕設計 讓觸控更加流暢

2019-08-09 14:44

蘋果釋出系列ASMR影片 透過白噪音讓大腦放鬆

2019-08-09 14:43

聯通提前發布5G新機 小米9S、華為Mate 30 5G在列

2019-08-09 14:18

Linux作業系統的智慧手機Librem 5 能完全控制手機權限

2019-08-08 18:34

新款EPYC系列處理器以一打二的祕密 藉新封裝設計對出更多核心

2019-08-08 16:44

AMD透露第四代EPYC系列處理器產品 將以義大利北部港口城市為稱

2019-08-08 16:43

高通5G晶片 打進三星旗艦機

2019-08-08 14:26

三星發表新Note 一次雙推10、10+

2019-08-08 14:24

新款紅米將「首發」6400萬畫素鏡頭 預告推出1億畫素鏡頭設計

2019-08-08 14:06

AMD正式推出代號「Rome」的第二代EPYC系列處理器 強調更多核心、更安全且更划算

2019-08-08 14:02

小米集團攜手三星 全球首發6400萬超高畫質相機

2019-08-07 22:45

韓國5G異軍突起 中國5G網速僅及37％

2019-08-07 21:04

小米攜手三星 全球首發1億畫素手機相機

2019-08-07 20:03

三星正式揭曉Exynos 9825處理器 預計率先用於Galaxy Note 10

2019-08-07 17:08

SoftBank總裁說法「暗示」新款iPhone可能上市時間

2019-08-07 10:09

因過往專利侵權問題影響 HTC手機在英國通路全面下架

2019-08-07 10:07

美通訊商Sprint宣布 採用中國OnePlus 5G手機

2019-08-07 09:21

電信三雄5G頻譜都要拿滿100M 業者：標金肯定衝高

2019-08-06 21:17

五電信巨頭訪NCC 一起加速5G發展

2019-08-06 20:51

電信齊推「爸」氣優惠方案 亞太最低月租88元太超值

2019-08-06 16:31

新款iPhone發表日傳可能是這天 還支援Apple Pencil？

2019-08-06 15:01

分析師郭明錤預測 今年新款iPhone不會隨著美國新關稅上漲

2019-08-06 07:50

realme預告 將於8/8揭曉6400萬畫素相機技術規格

2019-08-06 07:49
看更多

熱門文章

獨／稀有、首度出現的寶可夢來了！10月初開抓

2019-08-13 08:56

舊手機別急著丟！ 七種方法教你舊機變身好用設備

2019-08-13 13:14

蘋果HomePod夏末開賣！這幾個實用功能買之前先知道

2019-08-13 08:18

網友稱Line「一人群組」超方便 內行人公布自己超狂用法

2019-08-13 16:19

使用隱藏版功能 LINE也能加文字外框、粗斜體

2019-08-13 09:41

搶先開箱Apple Card！到底跟一般信用卡哪裡不一樣？

2019-08-12 20:07

美國家庭放棄傳統有線電視 訂閱串流影片成主要收視率來源

2019-08-12 22:16

再升級？外媒：新iPad Pro也將配置iPhone三鏡頭

2019-08-12 21:28

下載加速軟體清垃圾 專家表示：不會直接影響手機速度

2019-08-13 16:24

印度3大電信龍頭 考慮5G核心設備排除華為

2019-08-13 11:57

三星Note10系列8月15日預購開跑 早鳥禮最高破15,000元

2019-08-13 17:48

Tesla在台揭曉Model 3售價 行動服務車率先在台南地區提供協助

2019-08-13 15:50

三星Galaxy Note 10確認台灣售價 將以新台幣31900元價格上市

2019-08-13 17:26

榮耀「智慧屏」出現ADB相關選項 鴻蒙作業系統基於Android打造？

2019-08-13 09:39

台灣唯一23日開賣Note 10！ 中華電信15日起預購

2019-08-13 17:45

三星機皇駕到 Galaxy Note 10系列頂級要價39,900元

2019-08-13 14:25

「家的新聲」 蘋果HomePod預計8月16日正式於台灣市場供貨銷售

2019-08-13 09:43

傳2019新款iPad Pro將配備三鏡頭 iPad則配備雙鏡頭

2019-08-12 22:18

三星：台灣正式進入5G網路應用發展時 會儘快提供合適應用產品

2019-08-13 17:26

iPhone上季在歐洲慘遭滑鐵盧 三星勇奪四成市占

2019-08-13 16:59

三星Galaxy Note 10首波開賣在台灣 3.19萬元起跳

2019-08-13 17:40

三星宣布推出1億像素設計的感光元件 與小米合作打造

2019-08-13 09:39

三星強調 仍計畫推出Bixby Home智慧喇叭

2019-08-13 09:43

Blackmagic揭曉換上Super 35感光元件、可拍6K HDR影片的隨身攝影機種

2019-08-13 09:41

Ericsson預期 未來過半行動上網人口均使用5G網路服務

2019-08-13 09:40

新版VMware HCX讓多雲或混合雲大量工作負載項目搬遷變更簡單

2019-08-13 09:43

影／三星Note 10在台發表 公布新機規格和售價

2019-08-13 15:45

5G共頻無共識 NCC：盼資源共用

2019-08-13 20:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top