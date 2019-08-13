5G共頻無共識 NCC：盼資源共用

2019-08-13 20:01 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



NCC日前通過5G共頻、共網、共構「三共」原則，13日舉辦釋照得標者說明會。(Photo by 吳婉瑜／台灣醒報) 分享 facebook 5G遊戲規則尚無共識！NCC於13日舉辦釋照得標者說明會，針對共頻原則，業者意見不一。台灣之星表示，既有發照的頻率就不能共頻；台灣大哥大副總李南玫認為，基於共頻共網原則，在公平競爭下業者可做最有效的資源利用。針對消費者5G費用與網路安全等，NCC新聞聯絡人曾憲康受訪時表示，目前無具體定案。

5G業者三共原則

NCC日前通過5G共頻、共網、共構「三共」原則，針對「共頻」，主流頻段3.5GHz限定上限為100MHz，超過上限的頻譜無法申請「共頻」，但彈性開放業者轉售、轉讓、或將頻譜繳回NCC。「共網」部份，NCC目前規畫：由於主流頻段在3.5GHz，及28GHz的頻寬也很大，需要共頻共網的機會不大，但共構的機率高。

「既有的4G頻率不能共頻！」台灣之星代表反對說，102年104年 106年釋出的頻率不能開放共用，他說，由於電信管理法這次開放共用是為促進頻率有效利用，但之前釋出的頻率，業者都已各自取得頻率網路佈建，且在利用中，業者既根據當時法令符合所需條件，不應在頻率釋照後再變更規則。

電信業面臨轉型

李南玫提到，蘋果推出最新的智慧音箱，顯示電信產業發展至今，與消費者緊密結合的終端設備，現在積極開發各種創新服務，製造消費者福祉，背後需仰賴電信業者穩定、大頻寬的基礎網路設施建立，從4G邁向5G，在數位匯流下，網路開始趨於軟體、虛擬的彈性架構，這也是未來電信網路的趨勢。

李南玫認為，電信業者不應止於頻譜的多寡，應投入更多資源與終端廠商開發更多創新服務，採取既競爭又合作的關係。她以日本為例指出，日本的頻譜很大，3.7 GHz釋出500M，有兩家可拿到各200M、另兩家可各拿100M，台灣則在3.5GHz釋出270M，基於共頻共網原則，在公平競爭下業者可做最有效的資源利用。

「讓4G、5G快速進入民眾生活是好事，」資策會科法所專案經理鄭嘉逸則贊同網路共用，他認為可節省資源，同時他也不反對共頻，當頻譜被分配到業者手上，在彼此合作下可用戶可以享受到最高的聚合頻譜，提升服務品質，只是他提醒，要關注業者共頻的競爭問題。

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