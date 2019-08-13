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下載加速軟體清垃圾 專家表示：不會直接影響手機速度

2019-08-13 16:24聯合新聞網 綜合報導

許多人會安裝清垃圾或加速軟體，解決手機卡頓問題，但專家表示這並不會直接影響手機速...
許多人會安裝清垃圾或加速軟體，解決手機卡頓問題，但專家表示這並不會直接影響手機速度。圖／ingimage
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手機使用久了，常常會發生卡頓或當機的現象，許多人會選擇安裝清垃圾或加速軟體，認為可以幫助手機加速，但這樣恐怕還是無法使手機回春。根據科技媒體平台「蘋果仁」的報導，許多管理手機的app只會使容量暫時變大，並不會直接影響手機速度。

通常手機裡的垃圾有三種類型，包含：RAM、軟體快取（Cache）、手機硬碟容量。RAM是一種用於臨時儲存的空間，當手機開啟越多app，佔據RAM的空間也越大，當RAM佔滿時，手機就會變得卡頓，不過如果關閉app的話，RAM的空間就會被釋放。另外，加速app當中常有的清除快取功能，也只是將一些app暫存的內容清除，像是清除line看過但沒有儲存的照片，而快取變多對手機速度的影響也是極小，最多的影響則是佔據手機容量。至於，手機硬碟容量就是手機的容量，而硬碟沒用到的容量也不會分配給RAM。

「蘋果仁」表示一般看到的清垃圾或加速軟體，確實是將不同類型的手機垃圾清除，像是檔案和照片等，但就算刪除了，與手機速度仍然沒有直接關係，直接影響手機速度的只有RAM和處理器。而報導也指出對iphone來說，RAM並不是問題，若是入門型的安卓手機，就必須避免下載來路不明的軟體。

但如果手機還是很卡的話，可能就不是垃圾的問題，而是app隨時間更新越來越耗手機資源，而要解決這種問題的方式，最直接的做法也只能換一台新手機。

手機軟體APP

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