舊手機別急著丟！ 七種方法教你舊機變身好用設備

2019-08-13 13:14 聯合新聞網 綜合報導



舊手機別急著丟，經過改造還有許多用途。示意圖／ingimage 分享 facebook

手機不停推陳出新，買了新機但有時候舊手機功能尚可而捨不得丟，但平常似乎也不會用到。其實有幾種方法可以讓舊手機巧妙變身，替代許多其他電子設備，像是萬能遙控器或是無線滑鼠。美國媒體《CNET》便整理出七種方法教大家如何「老機活用」。

1.通用遙控器

可以將iPhone或Android變身成為萬用遙控器。只要下載遙控器應用程序，例如iRule（適用於iPhone或Android），然後將手機同步到包括Xbox One或Apple TV在內的設備，就可以當作遙控器使用了。或是家中有智慧型燈泡，也可以將手機同步到這些燈泡，便可以利用手機控制家中的燈。

2.嬰兒監視器

家裡有新生兒寶寶，很多媽咪都會考慮想要買一台嬰兒監視器。事實上舊手機就可以作為嬰兒監視器。在房間內設置舊手機，並在兩台裝置上安裝Skype，便可以當作監視器使用；或是下載嬰兒監視器應用程序，爸爸媽媽就能方便查看寶寶的狀況。

3.家庭安全攝影機

不論是iPhone或Android，都可以下載安全攝影機應用程式，如Alfred。並將手機放在房子裡視野較好的位置，或是放在屋外隱蔽之處，便可以看到是否有人闖入家中或是在門外是否有可疑的活動。

4.Google Home

可以將Android舊手機重新定位為Google Home喇叭，打造智慧家庭。首先要確保手機已更新至最新的Android操作系統，並找到一個藍牙喇叭來配合手機。當這兩個設備都保持開機狀態，便可以下達google命令，透過聲控方式來控制家中的智慧裝置。

5.無線滑鼠

不論是iPhone或Android都可以下載Remote Mouse，將手機和電腦連接到同一個Wi-Fi後，就能讓手機變身成滑鼠。

6.音樂播放器

舊手機保留做為音樂播放器是再好不過的選擇了。因為刪除舊手機上的資料後，將有非常大的儲存空間存放自己喜愛的音樂，而且不會再有電話或是訊息來打斷正在播放的音樂。

7.任天堂 Game Boy

使用兼容的Android手機和Hyperkin Smartboy移動設備，便可以將Android舊手機變成任天堂Game Boy，隨時玩遊戲。但是為了玩遊戲，可能需要購買Game Boy復古卡帶，但如果沒有也可以玩Game Boy Advance應用程序。