三星宣布推出1億像素設計的感光元件 與小米合作打造

日前小米才預告將推出一億像素規格的鏡頭設計，稍早則是由三星間接證實小米預計採用設計，將源自本身對應1億像素 (正確說起來是1億800萬畫素)設計的ISOCELL Bright HMX感光元件。

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而就三星說明，此款感光元件是與小米合作打造，因此也預期應用在小米預計在2020年推出的高階旗艦手機產品，對應更高影像解析能力。

在ISOCELL Bright HMX感光元件設計中，採用1/1.33吋面積設計，相關技術則源自三星先前推出的6400萬畫素ISOCELL Bright GW1感光元件，其中透過0.8um單位像素面積與Tetracell像素合併技術，並且配合Smart ISO技術針對不同光源環境動態調整感光值，讓1億像素影像能確保影像色彩訊號正確、減少雜訊生成，藉由像素合併為2700萬規格，達成提高影像色彩飽和，同時也能確保影像清晰、銳利表現。

三星預計在8月底開始量產ISOCELL Bright HMX感光元件，預計會應用在小米接下來預期推出新機。

另外，從三星近期持續小米、Realme等中國品牌合作，藉此宣傳本身ISOCELL系列感光元件應用成效，或許將比照過往Sony藉由感光元件產品成功打入各個手機市場，並且增加更高營收。

Big breakthrough is here. Meet #ISOCELL Bright HMX that redefines ultra-high resolution. Learn more: https://t.co/yGc37uM5ss pic.twitter.com/IHwa2W3bYX — Samsung ISOCELL (@samsungisocell) August 12, 2019

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》