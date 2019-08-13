親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
華為鴻蒙新系統
三星新產品發表
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

豪雨釀土石流！屏東上千戶停電 春日鄉停班停課一天

三星宣布推出1億像素設計的感光元件 與小米合作打造

2019-08-13 09:39楊又肇

日前小米才預告將推出一億像素規格的鏡頭設計，稍早則是由三星間接證實小米預計採用設計，將源自本身對應1億像素 (正確說起來是1億800萬畫素)設計的ISOCELL Bright HMX感光元件

分享

而就三星說明，此款感光元件是與小米合作打造，因此也預期應用在小米預計在2020年推出的高階旗艦手機產品，對應更高影像解析能力。

在ISOCELL Bright HMX感光元件設計中，採用1/1.33吋面積設計，相關技術則源自三星先前推出的6400萬畫素ISOCELL Bright GW1感光元件，其中透過0.8um單位像素面積與Tetracell像素合併技術，並且配合Smart ISO技術針對不同光源環境動態調整感光值，讓1億像素影像能確保影像色彩訊號正確、減少雜訊生成，藉由像素合併為2700萬規格，達成提高影像色彩飽和，同時也能確保影像清晰、銳利表現。

三星預計在8月底開始量產ISOCELL Bright HMX感光元件，預計會應用在小米接下來預期推出新機。

另外，從三星近期持續小米、Realme等中國品牌合作，藉此宣傳本身ISOCELL系列感光元件應用成效，或許將比照過往Sony藉由感光元件產品成功打入各個手機市場，並且增加更高營收。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

小米三星感光元件

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

再升級？外媒：新iPad Pro也將配置iPhone三鏡頭

2019-08-12 21:28

蘋果3款新機名流出？強大進階「iPhone 11 Pro」下月發表

2019-08-11 19:44

Ericsson預期 未來過半行動上網人口均使用5G網路服務

2019-08-13 09:40

傳2019新款iPad Pro將配備三鏡頭 iPad則配備雙鏡頭

2019-08-12 22:18

Nubia Z20換上Snapdragon 855+處理器 前後雙螢幕設計更方便

2019-08-12 10:12

中國聯通證實小米新款5G手機就是小米9S、華為新機確定為Mate 30

2019-08-11 11:36

繼V50 ThinQ之後 LG計畫在IFA 2019揭曉新款雙螢幕應用手機

2019-08-11 11:33

華為宣布推出EMUI10 採分散式架構設計、預計率先用於Mate 30

2019-08-10 15:15

蘋果Q2出貨量下跌 被OPPO擠出三大銷售龍頭

2019-08-10 12:40

全球第二 華為上半年手機出貨1.18億支

2019-08-09 16:27

消息指稱Pixel 4將搭載更新率更高的螢幕設計 讓觸控更加流暢

2019-08-09 14:44

蘋果釋出系列ASMR影片 透過白噪音讓大腦放鬆

2019-08-09 14:43

聯通提前發布5G新機 小米9S、華為Mate 30 5G在列

2019-08-09 14:18

Linux作業系統的智慧手機Librem 5 能完全控制手機權限

2019-08-08 18:34

新款EPYC系列處理器以一打二的祕密 藉新封裝設計對出更多核心

2019-08-08 16:44

AMD透露第四代EPYC系列處理器產品 將以義大利北部港口城市為稱

2019-08-08 16:43

高通5G晶片 打進三星旗艦機

2019-08-08 14:26

三星發表新Note 一次雙推10、10+

2019-08-08 14:24

新款紅米將「首發」6400萬畫素鏡頭 預告推出1億畫素鏡頭設計

2019-08-08 14:06

AMD正式推出代號「Rome」的第二代EPYC系列處理器 強調更多核心、更安全且更划算

2019-08-08 14:02

小米集團攜手三星 全球首發6400萬超高畫質相機

2019-08-07 22:45

韓國5G異軍突起 中國5G網速僅及37％

2019-08-07 21:04

小米攜手三星 全球首發1億畫素手機相機

2019-08-07 20:03

三星正式揭曉Exynos 9825處理器 預計率先用於Galaxy Note 10

2019-08-07 17:08

SoftBank總裁說法「暗示」新款iPhone可能上市時間

2019-08-07 10:09

因過往專利侵權問題影響 HTC手機在英國通路全面下架

2019-08-07 10:07

美通訊商Sprint宣布 採用中國OnePlus 5G手機

2019-08-07 09:21

電信三雄5G頻譜都要拿滿100M 業者：標金肯定衝高

2019-08-06 21:17

五電信巨頭訪NCC 一起加速5G發展

2019-08-06 20:51

電信齊推「爸」氣優惠方案 亞太最低月租88元太超值

2019-08-06 16:31

新款iPhone發表日傳可能是這天 還支援Apple Pencil？

2019-08-06 15:01

分析師郭明錤預測 今年新款iPhone不會隨著美國新關稅上漲

2019-08-06 07:50

realme預告 將於8/8揭曉6400萬畫素相機技術規格

2019-08-06 07:49

Galaxy Note 10售價預期從949美元起跳 將換上升級款處理器

2019-08-06 07:44

搶先三星、realme 小米預計提前揭曉6400萬畫素相機技術

2019-08-06 07:43

首次5G資費民調出爐！想要又快又便宜 千元以下民眾才買單

2019-08-06 00:08

小米MAX傳爆炸！他燙傷：爆料前推脫 爆料後上門和解

2019-08-05 20:44

迎接暑假換機潮 ROG Phone II、Xperia 1、HTC購機加碼送

2019-08-05 17:59

4G資費戰再起 台灣之星推雙飽299元限量2萬門號

2019-08-05 16:55
看更多

熱門文章

獨／稀有、首度出現的寶可夢來了！10月初新北開抓

2019-08-13 08:56

手機狂跳出「中獎廣告」 Google代理商證實惡意廣告繞過審查

2019-08-12 14:21

無線耳機比有線耳機高級？ 行家網友神打臉

2019-08-12 17:24

蘋果HomePod夏末開賣！這幾個實用功能買之前先知道

2019-08-13 08:18

Google助理變「台」了！吃喝玩樂一問就知 開車也能輕鬆用

2019-08-12 16:17

搶先開箱Apple Card！到底跟一般信用卡哪裡不一樣？

2019-08-12 20:07

美國家庭放棄傳統有線電視 訂閱串流影片成主要收視率來源

2019-08-12 22:16

再升級？外媒：新iPad Pro也將配置iPhone三鏡頭

2019-08-12 21:28

使用隱藏版功能 LINE也能加文字外框、粗斜體

2019-08-13 09:41

拉進來打出去發大財 不知這款手遊就遜了

2019-08-12 17:54

大一開學最熱銷 筆電是桌機六倍

2019-08-12 14:41

Apple Homepod首賣在燦坤 搭電信專案只要1,999元

2019-08-12 16:45

音樂電台大限將至 業者：節目分眾化

2019-08-12 18:07

榮耀「智慧屏」產品正式揭曉 暫時仍無法全面擺脫電視使用模式

2019-08-12 11:17

5G普及速度快 愛立信：2024年達19億用戶

2019-08-12 16:43

針對戶外派對使用打造 Sony推出隨時可唱那卡西的可攜式無線藍牙音響

2019-08-12 11:16

傳2019新款iPad Pro將配備三鏡頭 iPad則配備雙鏡頭

2019-08-12 22:18

「家的新聲」 蘋果HomePod預計8月16日正式於台灣市場供貨銷售

2019-08-13 09:43

三星宣布推出1億像素設計的感光元件 與小米合作打造

2019-08-13 09:39

榮耀「智慧屏」出現ADB相關選項 鴻蒙作業系統基於Android打造？

2019-08-13 09:39

三星強調 仍計畫推出Bixby Home智慧喇叭

2019-08-13 09:43

Blackmagic揭曉換上Super 35感光元件、可拍6K HDR影片的隨身攝影機種

2019-08-13 09:41

反對市場看法 美國娛樂軟體協會強調電玩與暴力行為並無直接關連

2019-08-12 11:16

Ericsson預期 未來過半行動上網人口均使用5G網路服務

2019-08-13 09:40

新版VMware HCX讓多雲或混合雲大量工作負載項目搬遷變更簡單

2019-08-13 09:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top