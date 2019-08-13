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Ericsson預期 未來過半行動上網人口均使用5G網路服務

2019-08-13 09:40楊又肇

針對今年開始陸續進入5G連網應用發展趨勢，Ericsson針對現行從4G網路擴展到5G網路發展近況分析，發現5G網路普及速度比原本預期還快，估計在2024年將會贏5G網路乘載全由約35%比例的行動網路通訊流量，同時在全球地區的5G網路服務覆蓋人口比例將達45%，意味將近過半行動網路使用人口都會透過5G網路上網。

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相比從3G網路跨入4G網路的普及發展速度，市場認為從4G網路跨到5G網路發展的普及速度將會更快，而就Ericsson行動趨勢報告顯示，5G網路服務普及速度將比原本預期更快，甚至在2024年的5G網路使用人數將達19億人規模，屆時5G網路使用人口覆蓋率將達45%，並且乘載全球35%左右的行動網路通訊流量。

而隨著5G網路服務普及，Ericsson也再次強調透過行動網路觀看影音的人口數量將會持續增加，同時隨著網路傳輸頻寬加大、速度反應提高，預期將會有更多針對5G網路打造的應用服務推出，例如讓行動儲存變得更加普及，同時串流遊戲服務也會變成市場使用模式。

在5G網路服務仍基於現有4G LTE技術基礎建構，使得5G網路服務普及速度相對更快，加上目前使用者對於手機黏著使用比例越來越高，同時也有許多服務與使用模式與行動網路息息相關，例如中國或印度市場，因此在這些情況下，造成5G網路普及速度會變得更快。

Ericsson原本在去年底預測5G網路服務使用人口會在2024年達15億人，但此次公布數據則是上調至19億人，前後相差27%比例，顯示5G網路服務將以更加倍速度普及，因此部分電信業者更提出可在5G網路服務開通第一年內實現90%以上的5G使用人口覆蓋率，甚至在今年底的全球5G網路服務使用人口就能超過1000萬人。

目前各地區的5G網路服務發展中，北美依然是5G網路服務普及最快地區，預期在2024年將可擁有超過63%的5G網路服務使用人口比例，而包含日本、韓國在內的東北亞地區則預期會有47%比例，歐洲地區則達40%左右，預期全球地區每月將累積超過131EB以上的5G網路資料傳輸量。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Ericsson5G

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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