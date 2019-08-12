再升級？外媒：新iPad Pro也將配置iPhone三鏡頭

WWDC推出 iPadO S作業系統。Photo Credit：INSIDE/Anny攝影 分享 facebook

照慣例秋季發表會將在下個月登場，新品消息的討論熱度持續延燒，隨著在今年 WWDC 發布 iPad 全新作業系統iPadOS，重新設計的 UI、主畫面、多分割螢幕、Files 檔案管理、甚至可外接 USB、SD 卡或者 SMB 伺服器， 讓 iPad 具備更完整 in-put、out-put 能力，未來 iPad 產品線的佈局備受矚目。

根據七月底報導，蘋果向與歐亞經濟委員會（EEC；Eurasian Economic Commission）監管機構註冊另外兩款平板型號，與目前的型號均不同，iPad 型號總數將會新增為 7 款，今年 3 月才推出了 10.5 吋的 iPad Air 和7.9吋的 iPad Mini，推測新品可能會推出11吋及12.9吋 iPad Pro 系列機種，或是更新的尺寸。

今日稍早又傳出新的產品資訊，根據 Apple Insider 報導，下一代的 iPad Pro 可能配備三鏡頭相機，10.2 吋 iPad 可能配備雙鏡頭系統。

雖然蘋果已經在近幾款 iPhone 中配備了雙鏡頭頭系統，但遲遲未見將此帶到平板電腦上：目前最新的 iPad Pro 配備 1200 萬像素原深感測相機；最新的 iPad Mini、iPad Air 和 iPad 配備 800 萬像素原深感測相機，多鏡頭系統可能是下個技術規格提升，外加上近期在 AR 市場的推廣上不遺餘力加大了可能性。

先前根據彭博社報導，即將推出的 iPhone 中的三鏡頭相機系統可能進階成雷射掃描器的 3D 相機鏡頭，增加 iPhone 上的 AR 真實臨場感，擴展 AR 應用程式的發展，而 iPad Pro 也可以使用相同的系統，和手機配置類似的硬體規格也是極有可能的。

新品消息的討論熱度持續延燒，繼先前傳出新款 iPhone 將搭配方形設計三鏡頭，其中為微距鏡頭、廣角鏡頭和主相機搭配閃光燈、電池容量提升、支援 AirPods 雙向無線充電，最新傳出將取名「iPhone 11、Pro、R」，究竟下個月蘋果會在發表會上端出什麼驚喜呢？讓我們拭目以待！

《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》