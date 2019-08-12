Nubia Z20換上Snapdragon 855+處理器 前後雙螢幕設計更方便

Nubia稍早也宣布推出旗下採用Qualcomm Snapdragon 855+處理器設計的新款旗艦手機Z20，其中採用先前Nubia X前後雙螢幕設計，並且進一步針對操作體驗做提昇。

分享 facebook

硬體規格部分，Nubia Z20採用解析度為Full HD+的6.42吋OLED螢幕，背面則採用5.1吋OLED，兩組螢幕均由京東方提供，並且支援DC調光與抗藍光顯示效果，本身也支援Always on Display設計，而電池則採用4000mAh，支援27W有線快充，相容PD與QC 4.0快充設計。

至於記憶體容量則提供6GB或8GB規格，儲存容量區分128GB或512GB兩種設計，而機身兩側邊框均加入指紋辨識器，同時也在前後螢幕各加上通話聽筒，讓使用者無論以那一組螢幕操作，都能順利將手機解鎖，或是接聽電話，無需特別將手機翻轉到特定一面。

在此次螢幕邊框設計中，Nubia更增加如同HTC Edge Sense的擠握操作介面，讓使用者能依照不同幾握壓力啟動對應設置功能。

相機部分則採用4800萬畫素、f/1.7光圈且支援OIS光學防震設計的主相機鏡頭，另外則搭配1600萬畫素超廣角鏡頭，以及800萬畫素、支援3倍光學變焦設計的遠焦鏡頭，並且加入、雙色溫閃光燈與持續柔光燈，支援8K畫質與HDR錄影，同時也支援微距與夜景拍攝功能，配合雙螢幕設計也能讓使用者直接以主鏡頭自拍。

建議售價方面，Nubia Z20將分別以人民幣3499元、3699元與4199元價格銷售，分別推出黑、紅、藍三款配色。

分享 facebook

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》