蘋果3款新機名流出？強大進階「iPhone 11 Pro」下月發表

2019-08-11 19:44 聯合新聞網 綜合報導



國外科技網站爆料，新的三款iPhone可能會依照不同等級命名，從高階依序為「iPhone 11 Pro」、「iPhone 11」、「iPhone 11R」。 圖擷自 macrumors.com 分享 facebook 下個月蘋果就要發表新一代iPhone了！由機種名稱大約能判斷是全新設計還是小改版，因此以往果粉們都十分關注。國外科技網站爆料，新的三款iPhone可能會依照不同等級命名，從高階依序為「iPhone 11 Pro」、「iPhone 11」、「iPhone 11R」。

根據科技網站「MacRumors」報導，近日一名知名神秘Twitter帳號「CoinX」出現新貼文，預測了蘋果不會延續用上一代的iPhone X來為下一代命名，今年新機可能會與iPad一樣有「Pro」，以區別新款iPhone的高低階機種。

該神秘Twitter帳號「CoinX」曾神準預測iPhone XS、iPhone XS Max及iPhone XR的名稱，甚至還有2018年推出刪除3.5MM耳機孔的iPad Pro型號等等，故而聲名大噪。

「MacRumors」網站指出，早在一星期前也收到匿名人士消息，同樣爆料擁有方型三鏡頭的新iPhone將會稱為「iPhone 11 Pro」。「MacRumors」預測9月將發表的三款新機，非常可能稱為「iPhone 11 Pro」、「iPhone 11」、「iPhone 11R」，分別是iPhone XS、XS Max和XR的後繼機種。

據先前傳聞，今年三款新機分別採用5.8、6.5吋OLED螢幕以及6.1吋LCD螢幕，其中iPhone 11 Pro將有三鏡頭相機、更大容量的電池與支援AirPods雙向無線充電等新功能。

方型三鏡頭分別為微距鏡頭、廣角鏡頭和主相機搭配閃光燈，也有傳聞指出微距應是2倍望遠鏡頭才對，而雙鏡頭的「iPhone 11」、「iPhone 11R」則是升級成1200萬畫素，同時具有2倍光學變焦。

此外，除了新一代iPhone將採用方型三鏡頭模組設計，「Macotakara」從大陸供應商獲得消息表示，新一代的2019年款iPad Pro也可能有同樣的三鏡頭，10.2 吋版iPad則可能配雙鏡頭，預計10月發表。