中國聯通證實小米新款5G手機就是小米9S、華為新機確定為Mate 30

中國聯通稍早透過微博公布消息，公布接下來預計推行的多款5G連網手機，其中包含預計在8月10日推出的中興Axon 10 Pro、8月16日推出的華為Mate 20 X 5G版本，以及8月間推出的vivo iQOO pro，另外也包含近期揭曉、預計在9月於中國市場推出的三星Galaxy Note 10 5G與vivo NEX 5G版本，而在相關聲明中也確認小米下一款5G手機確定為小米9S，華為預計推出新機名稱也確定為Mate 30，並且將推出5G連網版本。

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除此之外，中國聯通也確認三星預計在Galaxy A系列加入傳聞中的Galaxy A90，同時也準備推出5G連網版本，讓Galaxy A90成為第一款加入支援5G連網的A系列手機，而新款vivo X也預計加入中國聯通即將銷售的5G手機產品之一。

目前小米尚未公布小米9S預計推出時間，而市場傳聞指出此款手機預計加入2K解析度螢幕、最高45W快充，同時內建電池容量也將加大。

至於華為準備推出的Mate 30，預期也會區分兩種版本，並且額外提供5G連網規格，將會在今年10月對外揭曉，其中將採用華為海思半導體新款Kirin 985處理器，預期加入更精準的3D人臉識別，並且搭載全新X排列設計的主相機規格，以及基於Android Q (10.0)的EMUI 10作業系統。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》