華為宣布推出EMUI10 採分散式架構設計、預計率先用於Mate 30

除了宣布以HarmonyOS作為鴻蒙作業系統正式英文名稱，華為也宣布採分散式架構設計、標榜更高流暢度的新版EMUI10，預計應用在接下來準備推出的旗艦新機Mate 30系列。

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華為表示，此次在EMUI10採用的分散式架構設計，基本上與鴻蒙採用設計相同，將可更有彈性第應用在各個硬體裝置，同時也能讓應用服務可應用在多款裝置上，並且確保各個裝置隱私使用安全，而開發者也僅需花費單次設計作業流程，即可讓開發內容套用在手機、平板、智慧喇叭等裝置。

同時，新版EMUI10也能讓使用者在不同裝置間切換清晰通話效果，並且能跨螢幕顯示協作，不僅可將手機畫面傳輸到筆電使用，甚至在筆電、車載系統也能直接使用手機上的應用服務，或是共用手機相機鏡頭拍攝照片，或是在行車過程透過手機視訊鏡頭確認駕駛是否未專心駕駛等。

而在此次EMUI10設計裡，華為也因應趨勢加入黑暗模式主題，另外也加入彩色Always on Display主題與莫蘭迪風格的低飽和色調設計，預計在9月8日開放P30系列手機以beta版本形式體驗，同時也確定正式版本將會首先應用在接下來準備揭曉的Mate 30系列機種。

根據華為說明，目前以EMUI為介面的作業系統已經累積超過5億活躍用戶人數，並且在全球216個國家地區推行，透過77種語言供人使用，因此也形成廣大市場生態體系，在這次舉辦的開發者活動更宣布向開發者提供App Gallery Connect服務，讓開發者能在創意—開發—分發—運營—分析流程提昇應用服務推行效率，並且宣布先前針對中國市場、以人民幣10億元推動的耀星計畫，將開始推廣至全球市場，同時也將獎勵金額提昇至10億美元規模。

此外，華為也宣布對外開放Kirin系列處理器多媒體、感知能力，並且開放人工智慧運算能力，同時也對外提供HiLink & LiteOS & 晶片的套裝工具，藉此從雲端、作業系統到晶片硬體層，對應更廣泛的物聯網模式。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》