蘋果釋出系列ASMR影片 透過白噪音讓大腦放鬆

蘋果稍早釋出一系列標榜以iPhone拍攝的ASMR影片內容，並且強調以耳機聆聽將能獲得更好聆聽、放鬆效果。

分享 facebook

ASMR為「Autonomous sensory meridian response」的縮寫，直譯為中文的話，就是自發性知覺高潮反應，意思就是藉由日常生活中常見的白噪音，例如雨聲、踏青時產生的腳步聲，或是水聲等，透過這些聲噪讓人腦自然產生刺激，並且產生包含頭頂或頸部皮膚酥癢，甚至起雞皮疙瘩等反應，進而讓人產生舒適、放鬆等感覺。

雖然目前此類現象仍未有充足科學證據可以具體說明，但已經有不少業者透過此類現象打造讓人放鬆產品，例如小米過去曾在MIUI 10介面加入白噪音選項，而Bose也推出一款以白噪音讓人放鬆的耳塞配件。

此次蘋果邀請電影導演Anson Fogel拍攝系列ASMR影片內容，並且讓使用者能透過耳機聆聽獲得最佳感受，同時說明藉由iPhone XS與iPhone XS Max拍攝，似乎希望強調其收音與率潁畫質表現。當然，拍攝過程也是有配合其他軟體、專業拍攝設備完成製作。

從目前播放清單標示為第一季，顯然接下來還會有更多影片上架。有興趣的話，不妨將蘋果這系列影片加入播放清單，隨時可以透過耳機聆聽讓大腦放鬆一下 (尤其持續聆聽木頭打磨聲音會有相當明顯感受)。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》