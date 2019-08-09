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消息指稱Pixel 4將搭載更新率更高的螢幕設計 讓觸控更加流暢

2019-08-09 14:44楊又肇

繼先前Google自行公布下一款手機產品名稱就是Pixel 4，同時也確認將搭載更精準的臉部識別，以及以Soli技術打造的隔空手勢操作功能後，再有消息指稱此次預計推出新機將會採用畫面更新率達90Hz設計的OLED面板，藉此打造名為Smooth Display的螢幕使用特性，讓螢幕觸控操作變得更加流暢。

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或許是基於合作夥伴，以及競爭對手蘋果都開始在行動裝置採用更高畫面更新率的螢幕設計，9to5Google網站取得消息指稱，Google計畫在新款Pixel 4系列機種導入90Hz畫面更新率設計的Smooth Display螢幕規格，藉此讓螢幕觸控變得更加細膩。

就先前訪談，不少手機業者均提及螢幕觸控反應的操作流暢體驗，畢竟螢幕觸控是目前手機最主要的操作模式，同時使用者也會經常透過觸控方式輸入文字，因此如何讓使用者在觸控操作過程感到流暢，顯然也成為目前手機設計重點。

而換上畫面更新率更高的螢幕，同時也能帶來更穩定的螢幕視覺，而不會因為螢幕的畫面更新率過低，導致在特定光源下產生視覺干擾問題，同時在遊玩遊戲內容，或是觀看動態影片時，也不致於讓眼睛容易疲憊。

另外，9to5Google網站消息來源更透露Pixel 4將同時搭載1200萬畫素的廣角鏡頭，以及1600萬畫素的遠距鏡頭，另外也將提供比擬單眼拍攝效果的擴充配件，但目前還無法確認此款配件細節，或許有可能採用外接擴充鏡頭模組，藉此補齊手機鏡頭未能實現拍攝效果。

至於硬體方面，Pixel 4系列預計會採用Qualcomm Snapdragon 855處理器，但似乎不會直接採用超頻版設計的Snapdragon 855+處理器，而記憶體與儲存容量則會以6GB、64GB規格起跳，而機身則會搭載雙擴音喇叭設計，同時自HTC方面得來的機身擠握操作介面，預期也會在機身設計保留。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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