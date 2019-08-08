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Linux作業系統的智慧手機Librem 5 能完全控制手機權限

2019-08-08 18:34T客邦

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由Purism推出的Librem 5是款採用Linux作業系統並注重隱私保護的開源智慧型手機，它與一般採用Android或iOS作業系統的手機最大的不同，在於使用者擁有完整控制手機的權限，安裝各種軟體也都不會受到限制，讓手機有更高的可玩性。

奪回手機自主權

Librem 5的開發團隊觀察現在人們的習慣，發現手機是生活中最不可分的資訊產品，同時也是接觸世界的重要管道，然而在商業的考量下，廠商會用各種方式促使消費者購買新手機，並且透過各種App、服務追蹤使用者的行為、習慣、朋友，而開發團隊覺得手機並不應該這「監視」使用者。

Librem 5就是在這種概念下誕生的產品，它可以讓使用者奪回手機自主權，並保護個人隱私不外洩，同時也主打以PureOS為基礎開發的作業系統以及各種免費、開源的軟體，並提供透明的設定與管理功能。

Librem 5採用解析度為720 x 1440的5.7吋IPS面板螢幕，並採用NXP i.MX 8M SoC，具有4個最高時脈為1.5GHz的Arm Cortex-A53處理器核心，以及Cortex-M4F協同處理器，繪圖處理器支援OpenGL ES 1.1、2.0、3.0、3.1、Vulkan、Open CL 1.2等API，並支援解析度高達4K60p的HEVC/H.265、VP9以及4K30p AVC/H.264硬體解碼。

Librem 5搭載3GB記憶體與32 GB eMMC儲存媒體，並可透過microSD記憶卡擴充容量，通訊方面則支援3G/4G行動網路、雙頻IEEE 802.11a/b/g/n無線網路、藍牙4，機身上的連接埠採用USB 3.2 Gen1（支援充電、資料傳輸與影音輸出），最重要的是電池容量為3,500mAh並為可替換式。

▲ Librem 5的外型與一般智慧型手機相近，但它卻是採用Linux體系的Pu...
▲ Librem 5的外型與一般智慧型手機相近，但它卻是採用Linux體系的PureOS作業系統。
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▲ 使用者也能透過外接鍵盤、滑鼠、螢幕的方式，將Librem 5當作Linux電...
▲ 使用者也能透過外接鍵盤、滑鼠、螢幕的方式，將Librem 5當作Linux電腦操作。
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▲ Librem 5具有多款原生App，並支援HTML 5網頁版App。
▲ Librem 5具有多款原生App，並支援HTML 5網頁版App。
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▲使用者可以自由安裝各種程式，比方透過Dosbox模擬器執行Dos程式或遊戲。更多程式範例可以參考官方提供的介紹影片播放列表。

Librem 5的預定售價為美金699元（約合新台幣21,700元），預定上市時間為2019年第3季，由於它的價格並不是很便宜，而且無法執行豐富的Android、iOS平台的App，所以可能只有熟悉Linux作業系統的使用者比較適合參考。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

智慧型手機作業系統Linux

T客邦

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