親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
三星新產品發表
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

強颱利奇馬來襲 桃園復興區即起停班停課

颱風假擴大！這七個縣市明天都達停班課標準

AMD透露第四代EPYC系列處理器產品 將以義大利北部港口城市為稱

2019-08-08 16:43楊又肇

此次宣布代號Rome的第二代EPYC系列處理器上市消息，並且宣布與眾多合作夥伴共同推廣使用之餘，AMD執行長蘇姿豐在活動結束前，更透露代號「Milan」之後的EPYC系列處理器產品，將會以代號「Genoa (註)」為稱。

註：即義大利第六大城市，同時也是北部港口城市熱那亞，先前「Rome」與「Milan」也都是義大利境內城市名稱。

分享

就目前AMD公布進度，以7nm+製程打造的Zen 3架構已經完成設計，預計會應用在代號「Milan」的第三代EPYC系列處理器，計畫在2022年前後推出，而後續的Zen 4架構也已經著手設計，但並未透露預計採用製程技術，不確定是否會進一步投入更小的5nm製程，或是維持以現有7nm製程精進為主。

不過，要正式看見代號「Genoa」的EPYC系列處理器問世，恐怕還要再等一些時間，畢竟以伺服器等級使用的處理器產品更換週期，與消費級處理器產品仍有一些不同。而在此期間，預期Intel也會以旗下代號「Cooper Lake」的新款Xeon Scalable系列處理器進行追趕。

至於接下來預計推出的EPYC系列處理器，是否會比照Intel在新款Xeon Scalable系列處理器加入DL Boost技術般，提高人工智慧等學習加速應用設計，或許就看AMD針對新一代的伺服器設計規劃是如何想像。

分享

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

處理器AMD

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

新款EPYC系列處理器以一打二的祕密 藉新封裝設計對出更多核心

2019-08-08 16:44

高通5G晶片 打進三星旗艦機

2019-08-08 14:26

三星發表新Note 一次雙推10、10+

2019-08-08 14:24

新款紅米將「首發」6400萬畫素鏡頭 預告推出1億畫素鏡頭設計

2019-08-08 14:06

AMD正式推出代號「Rome」的第二代EPYC系列處理器 強調更多核心、更安全且更划算

2019-08-08 14:02

小米集團攜手三星 全球首發6400萬超高畫質相機

2019-08-07 22:45

韓國5G異軍突起 中國5G網速僅及37％

2019-08-07 21:04

小米攜手三星 全球首發1億畫素手機相機

2019-08-07 20:03

熱門文章

S Pen施魔法！三星Galaxy Note10系列奇幻登場

2019-08-08 04:25

三星Note 10系列新登場 終於捨棄這個遭嫌爆的按鍵

2019-08-08 10:25

比一比／Galaxy Note 10系列與Galaxy Note 9、Galaxy S10+差異在哪？

2019-08-08 08:07

三星發表新款智慧手機Galaxy Note 10

2019-08-08 08:27

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top