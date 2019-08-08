AMD透露第四代EPYC系列處理器產品 將以義大利北部港口城市為稱

此次宣布代號Rome的第二代EPYC系列處理器上市消息，並且宣布與眾多合作夥伴共同推廣使用之餘，AMD執行長蘇姿豐在活動結束前，更透露代號「Milan」之後的EPYC系列處理器產品，將會以代號「Genoa (註)」為稱。

註：即義大利第六大城市，同時也是北部港口城市熱那亞，先前「Rome」與「Milan」也都是義大利境內城市名稱。

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就目前AMD公布進度，以7nm+製程打造的Zen 3架構已經完成設計，預計會應用在代號「Milan」的第三代EPYC系列處理器，計畫在2022年前後推出，而後續的Zen 4架構也已經著手設計，但並未透露預計採用製程技術，不確定是否會進一步投入更小的5nm製程，或是維持以現有7nm製程精進為主。

不過，要正式看見代號「Genoa」的EPYC系列處理器問世，恐怕還要再等一些時間，畢竟以伺服器等級使用的處理器產品更換週期，與消費級處理器產品仍有一些不同。而在此期間，預期Intel也會以旗下代號「Cooper Lake」的新款Xeon Scalable系列處理器進行追趕。

至於接下來預計推出的EPYC系列處理器，是否會比照Intel在新款Xeon Scalable系列處理器加入DL Boost技術般，提高人工智慧等學習加速應用設計，或許就看AMD針對新一代的伺服器設計規劃是如何想像。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》