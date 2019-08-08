AMD正式推出代號「Rome」的第二代EPYC系列處理器 強調更多核心、更安全且更划算

去年證實將推出代號「Rome」的新款EPYC系列處理器，並且在Computex 2019期間強調將比競爭對手Intel推出同級產品帶來2倍運算效能，在此次EPYC Horizon活動上，AMD更進一步宣布正式推出第二代EPYC系列處理器，其中最高可對應64組核心、128組執行緒，同時可支援128組以上PCIe 4.0通道，而熱設計功耗最高僅為225W，運作時脈則可達3.4GHz。

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依照先前公布消息，代號「Rome」的新款EPYC系列處理器將以7nm FinFET製程的Zen 2架構打造，並且與代號「Naples (拿坡里)」的第一代EPYC系列處理器維持採用相同腳位設計，甚至也能相容下一款代號「Milan (米蘭)」的處理器產品，藉此讓伺服器產品能無縫升級，確保其可擴充使用特性。

除此之外，新款EPYC系列處理器也延續過往多核心架構，甚至帶來多達64組核心設計，透過混合多組Die設計增加內部資料連結效率，並且增加45%記憶體頻寬，更藉由導入PCIe 4.0提昇兩倍左右的I/O連接傳輸頻寬，同時針對實際數據運算，以及虛擬化運算數據安全加以提昇。

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此次推出第二代EPYC系列處理器，AMD不僅鎖定超算領域、人工智慧、數據分析等應用，更進一步滿足雲端、虛擬化與軟體定義儲存應用需求，並且確保效能、讓預算更加精簡，同時也提供可擴充、安全使用特性，進而迎合現代化伺服器設計使用方向。

從最早已14nm製程打造的Zen架構，經歷12nm製程打造的Zen+架構，到此次以7nm製程打造的Zen 2架構，AMD強調藉此架構打造全球最高效能的7nm製程x86 CPU，並且發揮更高CPU核心運算效能，藉此對應更高密度的電晶體數量，同時能以幾乎一半的電功耗發揮相同運算效能。

依照AMD的說法，藉由新款EPYC系列處理器將能在雲端運算應用佈署兩倍以上的容器運算項目，同時也能降低電力損耗成本，甚至在企業端也能帶動兩倍以上的虛擬化應用佈署，並且在諸如Altair Radioss、ANSYS Fluent、Blender、Docker容器、Apache Spark、微軟SQL Server等應用帶來將近兩倍效能提昇，在每一美元效能比重幾乎增加兩倍以上，能源損耗則約減少25-50%。

在此次活動中，AMD更邀請HPE、Twitter、聯想、Dell EMC、VMware、微軟、Cray與Google分別站台背書，強調新款EPYC系列處理器帶來優勢，其中包含藉由更小製程在相同機身放入更多運算核心、混合多組Die設計，同時藉由提昇記憶體頻寬、I/O連接埠頻寬等設計，藉此讓運算效率進一步提昇，並且能大幅降低電功耗、減少成本支出，甚至能減少整體運算所需時間。

目前超過60家合作夥伴與AMD EPYC系列處理器合作，包含微軟、亞馬遜、Google、騰訊、百度、甲骨文在內雲端服務也採用EPYC系列處理器設計。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》