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新款紅米將「首發」6400萬畫素鏡頭 預告推出1億畫素鏡頭設計

2019-08-08 14:06楊又肇

小米稍早宣布將在接下來準備推出的新款紅米手機搭載6400萬畫素相機，其中確定就是採用三星日前公布的ISOCELL Bright GW1感光元件，同時也預告接下來將會推出高達1億畫素的相機鏡頭設計。

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如同先前公布，小米透露接下來即將推出的新款紅米手機，將會搭載6400萬畫素相機規格，其中搭載三星ISOCELL Bright GW1感光元件，並且採用1/1.7吋感光面積設計，可對應記錄解析度達9248 x 6936的精細影像，意味可直接透過手機拍攝可輸出3.26公尺高的巨幅海報。

而藉由三星ISOCELL Bright GW1感光元件特性，將可藉由1.6um單位相素面積、4合1像素合併技術，更容易記錄暗光環境中的影像細節，同時也能記錄更豐富色彩資訊，例外藉由智慧降噪技術更能讓影像雜訊比例減少，並且提高色彩還原度。

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不過，小米此次並未說明預計率先搭載三星此款感光元件設計的新款紅米手機細節，因此此次說明更多意義在於搶先realme，甚至趕在三星揭曉Galaxy Note 10之前，強調「率先」採用此款感光元件，藉此讓realme後續宣傳效果打折，同時也能沾點三星旗艦新機相機規格光彩。

至於小米強調接下來也會推出搭載1億畫素 (實際為1億800萬畫素)表現的相機鏡頭設計，目前並未說明是否真實採用1億畫素設計，或是藉由像素合併方式達成1億畫素成像效果。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

小米

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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