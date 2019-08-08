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利奇馬轉強颱！8時30分發布陸上警報 北北基宜花嚴防

動眼看／更多Galaxy Note 10系列實機外觀、相關周邊配件

2019-08-08 08:07楊又肇

針對此次推出的Galaxy Note 10系列，三星除了推出針對新機配色打造的保護殼配件之外，同樣也提供具備立架設記得強固型保護殼，以及改良款無線充電架，另外也能支援使用Glap打造的Android手機使用遊戲控制器配件。

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(照片來源：ePrice)

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星Note 10GALAXY

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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