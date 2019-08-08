比一比／Galaxy Note 10系列與Galaxy Note 9、Galaxy S10+差異在哪？

三星正式揭曉首次區分兩種尺寸設計的Galaxy Note 10、Galaxy Note 10+之後，讓我們來透過圖表比較Galaxy Note 10系列與Galaxy Note 9、Galaxy S10+，以及Galaxy S10 5G版本主要規格差異。

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(照片來源：ePrice)

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》