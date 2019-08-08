Galaxy Note 10首度拆分兩種尺寸 強化S Pen與相機功能

今年上半年推出區分三種不同尺寸設計的Galaxy S10系列機種後，三星表示不僅在手機外型、功能設計吸引消費者，同時也透過不同尺寸設計滿足各個使用需求，因此在這次推出的Galaxy Note 10同樣也區分不同尺寸設計，藉此延續Galaxy S10系列機種成功銷售策略，並且透過Note系列機種結合S Pen手寫應用功能吸引更多消費市場。

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延續過往Note系列機種使用需求，三星此次在Galaxy Note 10除了區分6.3吋、Full HD+解析度設計的Galaxy Note 10，以及採6.8吋、WQHD+解析度設計的Galaxy Note 10+，更針對電池電量、處理效能、S Pen功能，以及相機拍攝表現進行升級，同時也因應5G聯網需求，額外在Galaxy Note 10與Galaxy Note 10+提供5G連網版本。

此次在Galaxy Note 10系列機種採用螢幕設計，依然維持與Galaxy S10系列相同的Curved Dynamic AMOLED面板，但螢幕開孔則如先前傳聞採上方置中設計，與Galaxy S10系列設計明顯不同，主因在於為了讓整體設計更加協調，同時也能對應不同慣用手的使用需求。

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在UL認證的Premium Hole Display設計之下，Galaxy Note 10的螢幕顏色及亮度均勻度達98%，而視訊鏡頭開孔光線通透性也達92%，藉此提昇自拍與視訊過程的拍攝效果。

包含Galaxy Note 10與Galaxy Note 10+均採用極窄邊框螢幕設計，同時強調採用僅0.35mm厚度設計、世界最薄的散熱板冷卻系統，同時在此次輕薄機身設計裡，分別在Galaxy Note 10放入3500mAh電池電量，而Galaxy Note 10+則採用更大的4300mAh電量設計。

其中，因為Galaxy Note 10解析度降為Full HD+，雖然電池容量縮減為3500mAh，但實際待機使用時間並不會造成影響，至於Galaxy Note 10+則因應內部處理器製程縮減，使得內部空間可以額外放入更大電池容量規格。

充電效能方面，Galaxy Note 10支援高達25W的有線閃電快充，配合無線閃充2.0設計則可對應12W充電效率，而Galaxy Note 10+則可在25W閃電快充基礎下，配合特定充電器使充電效率提昇至45W，在無線閃充2.0設計下則可達15W充電效率。

兩款新機均搭載三星新款自有處理器Exynos 9825，特定地區則會提供搭載Qualcomm Snapdragon 855+規格版本，相比Galaxy Note 9約在CPU效能提昇33%，而GPU方面則提昇42%。

而記憶體與儲存容量設計部分，Galaxy Note 10提供8GB記憶體與256GB儲存容量，5G版本將提供12GB記憶體與256GB儲存容量，同時取消支援micro SD記憶卡擴充功能，Galaxy Note 10+則提供12GB記憶體，搭配256GB或512GB儲存容量設計，另外更支援透過micro SD記憶卡擴充額外1TB儲存容量，同樣也提供5G版本設計。

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其他部分，則同樣支援超聲波螢幕下指紋辨識與3D指紋掃描，並且獲得FIDO Alliance Biometric Component認證，透過新一代生物特徵驗證技術，提供國防等級的安全防護效果，另外也能配合三星Knox技術確保儲存資訊安全，並且支援能將手機當做PC使用的DeX功能，以及與微軟Winodws作業系統快速連接功能。

為了有更好內部空間應用，三星此次也終於將傳統3.5mm耳機孔從Galaxy Note 10系列機種移除，僅能透過USB-C使用數位音訊聆聽。其他則增加支援PlayGalaxy Link，透過P2P串流服務，可在手機與電腦上無縫遊玩遊戲。

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再次升級的S Pen，加入更多手勢自訂、手寫直接轉成Word

至於此次更新的S Pen手寫筆設計，除了比照先前結合藍牙連線功能，更藉由換上鈦酸鋰電池設計，讓手寫筆在7分鐘充電後可連續使用10小時，相比Galaxy Note 9的S Pen電池續航力增加20倍左右。

新款S Pen在先前支援遠端遙控操作的基礎上，進一步加入可以透過指定手勢切換前後鏡頭、放大縮小拍攝範圍，或是拍攝模式，甚至也能自定手勢操作項目，讓S Pen遠端操作功能可以進一步延伸。

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另外在手寫功能方面，則是加入可將中文或英文手寫內容即時轉換成Word檔案，甚至可以直接轉換成PDF、TXT，或是像之前直接存成圖像，另外也將手寫筆記加入縮放功能，並且增加透明隨手便利貼，讓使用者能更方便在觀看網頁或使用app時，同時隨手書寫筆記，不必擔心是否遮蔽螢幕畫面。

三星接下來也準備開放新版S Pen的SDK開發工具組，讓更多開發者能針對S Pen打造全新應用功能。

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基於Galaxy S10+相機設計升級，加入更多拍攝樂趣

背後主相機部分，基本上延續Galaxy S10+搭載的三鏡頭相機設計，但僅有Galaxy Note 10+額外搭載用於擷取景深等資訊的ToF 3D景深相機，Galaxy Note 10則維持搭載三鏡頭+Dual OIS學防震設計。

由於鏡頭基本設計與Galaxy S10+規格相同，分別搭載f/2.4光圈、45度拍攝視角、支援光學防震的1200萬畫素遠焦鏡頭，以及f/1.5或f/2.4雙光圈、77度拍攝視角、支援雙像素對焦功能的1200萬畫素廣角鏡頭，搭配f/2.2光圈、123度拍攝視角的1600萬畫素超廣角鏡頭，並且支援0.5倍/2倍光學變焦、最高支援10倍數位變焦功能，同樣支援HDR+拍攝與錄影。

這次比較多的更新在於軟體功能應用，例如在手動模式加入光圈調整模式、最佳構圖建議配合新處理器提昇辨識效率，而智慧場景辨識效率也比Galaxy Note 9提昇10倍，並且新增服飾、人臉、人群、鞋、舞台、交通工具、飲料、貓、狗、嬰兒在內10種全新場景辨識效果，總計可辨識30種場景，藉此對應更多拍攝需求。

另外，此次新增加的Live Focus Video景深特效攝影，除了可以輕易拍出專業淺景深影片，總計提供柔焦、雜訊、抽色、散景4種特效選項，配合ToF 3D景深相機則可掃描拍攝物體，並且立即轉換為3D效果圖，進而可增加在照片或影片增加趣味效果。

收音方面則增加Zoom-in Mic遠距焦點收音功能，可針對特定區域的聲音進行收音放大，讓影片更具臨場感。

其他功能則包含支援Super Steady超穩定動態攝影，以及支援S Pen細膩操作的新版內建影片編輯器，讓使用者能即時剪接及拼接影片，並且透過預設文字及圖片，或是免費版權音樂製作趣味影片。另外，三星此次也與Adobe合作，讓進階使用者可透過Adobe Rush for Galaxy，搭配S Pen以更精準調整編修細節，並且使用更多專業剪接及轉場效果。

這次全新登場的AR Doodle手繪動態攝影，更可將S Pen手繪圖案直接加入到錄製影片內，並且透過臉部追蹤辨識功能，讓手繪圖案可隨著被攝對象臉部移動，或是持續停留在畫面中。而Screen Recorder螢幕錄影功能，則可支援長達1小時螢幕內容錄製，甚至也能透過S Pen在螢幕錄影加上備註，方便使用者製作記錄遊戲及創作過程影片。

台灣將推三款配色、8月23日開放銷售

此次以不同尺寸推行，並且加入5G連網設計的Galaxy Note 10系列，預計分別推出星環銀、星環黑、星環白在內三款以稜鏡折射色彩設計款式，預計在今年8月23日起透過特定市場的實體與網路商店銷售，而台灣將會成為Galaxy Note 10系列首發地區之一。

而國際市場則會針對不同需求額外提供星環紅與星環粉配色，其中Galaxy Note 10總計推出星環銀、星環黑、星環白、星環紅與星環粉在內五款配色，而Galaxy Note 10+則提供星環銀、星環黑、星環白、星環紅四款配色，5G連網版本配色則與4G LTE版本相同，但會針對不同市場需求提供配色差異化。

Galaxy Note 10系列配色：

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Galaxy Not 10：

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Galaxy Note 10+：

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(照片來源：ePrice)

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》