親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

利奇馬轉強颱！8時30分發布陸上警報 北北基宜花嚴防

Galaxy Note 10首度拆分兩種尺寸 強化S Pen與相機功能

2019-08-08 08:10楊又肇

今年上半年推出區分三種不同尺寸設計的Galaxy S10系列機種後，三星表示不僅在手機外型、功能設計吸引消費者，同時也透過不同尺寸設計滿足各個使用需求，因此在這次推出的Galaxy Note 10同樣也區分不同尺寸設計，藉此延續Galaxy S10系列機種成功銷售策略，並且透過Note系列機種結合S Pen手寫應用功能吸引更多消費市場。

分享

延續過往Note系列機種使用需求，三星此次在Galaxy Note 10除了區分6.3吋、Full HD+解析度設計的Galaxy Note 10，以及採6.8吋、WQHD+解析度設計的Galaxy Note 10+，更針對電池電量、處理效能、S Pen功能，以及相機拍攝表現進行升級，同時也因應5G聯網需求，額外在Galaxy Note 10與Galaxy Note 10+提供5G連網版本。

此次在Galaxy Note 10系列機種採用螢幕設計，依然維持與Galaxy S10系列相同的Curved Dynamic AMOLED面板，但螢幕開孔則如先前傳聞採上方置中設計，與Galaxy S10系列設計明顯不同，主因在於為了讓整體設計更加協調，同時也能對應不同慣用手的使用需求。

分享

分享

分享

在UL認證的Premium Hole Display設計之下，Galaxy Note 10的螢幕顏色及亮度均勻度達98%，而視訊鏡頭開孔光線通透性也達92%，藉此提昇自拍與視訊過程的拍攝效果。

包含Galaxy Note 10與Galaxy Note 10+均採用極窄邊框螢幕設計，同時強調採用僅0.35mm厚度設計、世界最薄的散熱板冷卻系統，同時在此次輕薄機身設計裡，分別在Galaxy Note 10放入3500mAh電池電量，而Galaxy Note 10+則採用更大的4300mAh電量設計。

其中，因為Galaxy Note 10解析度降為Full HD+，雖然電池容量縮減為3500mAh，但實際待機使用時間並不會造成影響，至於Galaxy Note 10+則因應內部處理器製程縮減，使得內部空間可以額外放入更大電池容量規格。

充電效能方面，Galaxy Note 10支援高達25W的有線閃電快充，配合無線閃充2.0設計則可對應12W充電效率，而Galaxy Note 10+則可在25W閃電快充基礎下，配合特定充電器使充電效率提昇至45W，在無線閃充2.0設計下則可達15W充電效率。

兩款新機均搭載三星新款自有處理器Exynos 9825，特定地區則會提供搭載Qualcomm Snapdragon 855+規格版本，相比Galaxy Note 9約在CPU效能提昇33%，而GPU方面則提昇42%。

而記憶體與儲存容量設計部分，Galaxy Note 10提供8GB記憶體與256GB儲存容量，5G版本將提供12GB記憶體與256GB儲存容量，同時取消支援micro SD記憶卡擴充功能，Galaxy Note 10+則提供12GB記憶體，搭配256GB或512GB儲存容量設計，另外更支援透過micro SD記憶卡擴充額外1TB儲存容量，同樣也提供5G版本設計。

分享

其他部分，則同樣支援超聲波螢幕下指紋辨識與3D指紋掃描，並且獲得FIDO Alliance Biometric Component認證，透過新一代生物特徵驗證技術，提供國防等級的安全防護效果，另外也能配合三星Knox技術確保儲存資訊安全，並且支援能將手機當做PC使用的DeX功能，以及與微軟Winodws作業系統快速連接功能。

為了有更好內部空間應用，三星此次也終於將傳統3.5mm耳機孔從Galaxy Note 10系列機種移除，僅能透過USB-C使用數位音訊聆聽。其他則增加支援PlayGalaxy Link，透過P2P串流服務，可在手機與電腦上無縫遊玩遊戲。

分享

再次升級的S Pen，加入更多手勢自訂、手寫直接轉成Word

至於此次更新的S Pen手寫筆設計，除了比照先前結合藍牙連線功能，更藉由換上鈦酸鋰電池設計，讓手寫筆在7分鐘充電後可連續使用10小時，相比Galaxy Note 9的S Pen電池續航力增加20倍左右。

新款S Pen在先前支援遠端遙控操作的基礎上，進一步加入可以透過指定手勢切換前後鏡頭、放大縮小拍攝範圍，或是拍攝模式，甚至也能自定手勢操作項目，讓S Pen遠端操作功能可以進一步延伸。

分享

另外在手寫功能方面，則是加入可將中文或英文手寫內容即時轉換成Word檔案，甚至可以直接轉換成PDF、TXT，或是像之前直接存成圖像，另外也將手寫筆記加入縮放功能，並且增加透明隨手便利貼，讓使用者能更方便在觀看網頁或使用app時，同時隨手書寫筆記，不必擔心是否遮蔽螢幕畫面。

三星接下來也準備開放新版S Pen的SDK開發工具組，讓更多開發者能針對S Pen打造全新應用功能。

分享

分享

基於Galaxy S10+相機設計升級，加入更多拍攝樂趣

背後主相機部分，基本上延續Galaxy S10+搭載的三鏡頭相機設計，但僅有Galaxy Note 10+額外搭載用於擷取景深等資訊的ToF 3D景深相機，Galaxy Note 10則維持搭載三鏡頭+Dual OIS學防震設計。

由於鏡頭基本設計與Galaxy S10+規格相同，分別搭載f/2.4光圈、45度拍攝視角、支援光學防震的1200萬畫素遠焦鏡頭，以及f/1.5或f/2.4雙光圈、77度拍攝視角、支援雙像素對焦功能的1200萬畫素廣角鏡頭，搭配f/2.2光圈、123度拍攝視角的1600萬畫素超廣角鏡頭，並且支援0.5倍/2倍光學變焦、最高支援10倍數位變焦功能，同樣支援HDR+拍攝與錄影。

這次比較多的更新在於軟體功能應用，例如在手動模式加入光圈調整模式、最佳構圖建議配合新處理器提昇辨識效率，而智慧場景辨識效率也比Galaxy Note 9提昇10倍，並且新增服飾、人臉、人群、鞋、舞台、交通工具、飲料、貓、狗、嬰兒在內10種全新場景辨識效果，總計可辨識30種場景，藉此對應更多拍攝需求。

另外，此次新增加的Live Focus Video景深特效攝影，除了可以輕易拍出專業淺景深影片，總計提供柔焦、雜訊、抽色、散景4種特效選項，配合ToF 3D景深相機則可掃描拍攝物體，並且立即轉換為3D效果圖，進而可增加在照片或影片增加趣味效果。

收音方面則增加Zoom-in Mic遠距焦點收音功能，可針對特定區域的聲音進行收音放大，讓影片更具臨場感。

其他功能則包含支援Super Steady超穩定動態攝影，以及支援S Pen細膩操作的新版內建影片編輯器，讓使用者能即時剪接及拼接影片，並且透過預設文字及圖片，或是免費版權音樂製作趣味影片。另外，三星此次也與Adobe合作，讓進階使用者可透過Adobe Rush for Galaxy，搭配S Pen以更精準調整編修細節，並且使用更多專業剪接及轉場效果。

這次全新登場的AR Doodle手繪動態攝影，更可將S Pen手繪圖案直接加入到錄製影片內，並且透過臉部追蹤辨識功能，讓手繪圖案可隨著被攝對象臉部移動，或是持續停留在畫面中。而Screen Recorder螢幕錄影功能，則可支援長達1小時螢幕內容錄製，甚至也能透過S Pen在螢幕錄影加上備註，方便使用者製作記錄遊戲及創作過程影片。

台灣將推三款配色、8月23日開放銷售

此次以不同尺寸推行，並且加入5G連網設計的Galaxy Note 10系列，預計分別推出星環銀、星環黑、星環白在內三款以稜鏡折射色彩設計款式，預計在今年8月23日起透過特定市場的實體與網路商店銷售，而台灣將會成為Galaxy Note 10系列首發地區之一。

而國際市場則會針對不同需求額外提供星環紅與星環粉配色，其中Galaxy Note 10總計推出星環銀、星環黑、星環白、星環紅與星環粉在內五款配色，而Galaxy Note 10+則提供星環銀、星環黑、星環白、星環紅四款配色，5G連網版本配色則與4G LTE版本相同，但會針對不同市場需求提供配色差異化。

Galaxy Note 10系列配色：

分享

分享

分享

分享

Galaxy Not 10：

分享

分享

分享

分享

Galaxy Note 10+：

分享

分享

分享

分享

(照片來源：ePrice)

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

三星發表新款智慧手機Galaxy Note 10

2019-08-08 08:27

比一比／Galaxy Note 10系列與Galaxy Note 9、Galaxy S10+差異在哪？

2019-08-08 08:07

三星 Galaxy Note10發表S Pen功能更驚豔

2019-08-08 05:08

美通訊商Sprint宣布 採用中國OnePlus 5G手機

2019-08-07 09:21

小米集團攜手三星 全球首發6400萬超高畫質相機

2019-08-07 22:45

韓國5G異軍突起 中國5G網速僅及37％

2019-08-07 21:04

動眼看／更多Galaxy Note 10系列實機外觀、相關周邊配件

2019-08-08 08:07

S Pen施魔法！三星Galaxy Note10系列奇幻登場

2019-08-08 04:25

小米攜手三星 全球首發1億畫素手機相機

2019-08-07 20:03

三星正式揭曉Exynos 9825處理器 預計率先用於Galaxy Note 10

2019-08-07 17:08

SoftBank總裁說法「暗示」新款iPhone可能上市時間

2019-08-07 10:09

因過往專利侵權問題影響 HTC手機在英國通路全面下架

2019-08-07 10:07

電信三雄5G頻譜都要拿滿100M 業者：標金肯定衝高

2019-08-06 21:17

五電信巨頭訪NCC 一起加速5G發展

2019-08-06 20:51

電信齊推「爸」氣優惠方案 亞太最低月租88元太超值

2019-08-06 16:31

新款iPhone發表日傳可能是這天 還支援Apple Pencil？

2019-08-06 15:01

分析師郭明錤預測 今年新款iPhone不會隨著美國新關稅上漲

2019-08-06 07:50

realme預告 將於8/8揭曉6400萬畫素相機技術規格

2019-08-06 07:49

Galaxy Note 10售價預期從949美元起跳 將換上升級款處理器

2019-08-06 07:44

搶先三星、realme 小米預計提前揭曉6400萬畫素相機技術

2019-08-06 07:43

首次5G資費民調出爐！想要又快又便宜 千元以下民眾才買單

2019-08-06 00:08

小米MAX傳爆炸！他燙傷：爆料前推脫 爆料後上門和解

2019-08-05 20:44

迎接暑假換機潮 ROG Phone II、Xperia 1、HTC購機加碼送

2019-08-05 17:59

4G資費戰再起 台灣之星推雙飽299元限量2萬門號

2019-08-05 16:55

台灣大首創國際漫遊共享包 1人申請4號共享再送通話時間

2019-08-05 15:50

大陸首款5G手機今開賣 僅2.2萬元

2019-08-05 15:13

郭明錤：2021年iPhone非中國產能能滿足美國需求

2019-08-05 10:36

歐洲地區的Android用戶 很快就能自行決定手機預設搜尋服務

2019-08-05 09:47

配件圖像顯示Galaxy Note 10將取消3.5mm耳機孔設計

2019-08-04 13:55

小米A3 8/6開賣 原生Android＋三鏡頭只要6,999元

2019-08-04 12:48

美國總統加徵中輸美進口關稅 將造成新款iPhone售價上漲

2019-08-03 11:49

愛國者挺華為 iPhone在中國最新市占降至5.8%

2019-08-02 15:27

顧能：2019智慧機銷量年減2.5％

2019-08-02 14:34

玉山北峰行動基地台 今日啟用

2019-08-02 13:01

東北亞最高！玉山北峰行動通信基地台 今正式啟用

2019-08-02 11:14

高通預期 5G網路普及速度遠比4G更快

2019-08-02 11:01

以Android One形式打造 小米A3終於進駐台灣市場

2019-08-02 10:48

Intel代號Ice Lake的第10代Core i系列處理器出貨，啟用全新編號命名方式

2019-08-02 10:46

翻轉相機拍照炫技 華碩8月起推ZenFone 6用戶專屬學堂

2019-08-01 19:18
看更多

熱門文章

恐遭遠端設定！陸網友驚覺Chrome被「託管」大罵噁心

2019-08-07 16:39

S Pen施魔法！三星Galaxy Note10系列奇幻登場

2019-08-08 04:25

韓國5G異軍突起 中國5G網速僅及37％

2019-08-07 21:04

LINE隨你填貼圖好用嗎？網友解答各種「超狂功用」

2019-08-07 15:39

市場分析認為新款16吋MacBook Pro 將會取代現有15.4吋機種

2019-08-07 10:02

Google打擊不實訊息 推繁體中文版白皮書

2019-08-07 10:54

Google計畫在新版Chrome瀏覽器加入可強制讓網頁以黑暗模式呈現的選項

2019-08-07 10:18

小米集團攜手三星 全球首發6400萬超高畫質相機

2019-08-07 22:45

比一比／Galaxy Note 10系列與Galaxy Note 9、Galaxy S10+差異在哪？

2019-08-08 08:07

三星正式揭曉Exynos 9825處理器 預計率先用於Galaxy Note 10

2019-08-07 17:08

WWW大會首次將在台舉辦！全靠他牽線

2019-08-07 20:17

小米攜手三星 全球首發1億畫素手機相機

2019-08-07 20:03

三星 Galaxy Note10發表S Pen功能更驚豔

2019-08-08 05:08

三星發表新款智慧手機Galaxy Note 10

2019-08-08 08:27

消息指稱小米已經解散VR團隊、取消小米VR產品發展

2019-08-07 10:03

因過往專利侵權問題影響 HTC手機在英國通路全面下架

2019-08-07 10:07

全球筆電Q2出貨季增12％ 宏碁季成長幅度居冠

2019-08-07 14:38

SoftBank總裁說法「暗示」新款iPhone可能上市時間

2019-08-07 10:09

動耳聽／造型好看、容易使用的Nokia真無線耳機BH-705

2019-08-07 10:17

Intel預告代號Cooper Lake的新款Xeon可擴充式處理器將於明年推出

2019-08-07 17:08

Galaxy Note 10首度拆分兩種尺寸 強化S Pen與相機功能

2019-08-08 08:10

觀光帶動翻譯機需求 這台在日本兩年熱銷50萬台

2019-08-07 11:03

Galaxy Watch Active2 螢幕視野極大化

2019-08-08 05:08

三星發表Note 10系列 23日起陸續開賣

2019-08-08 08:30

蘋果也在日本註冊Apple Card在內名稱商標 將在亞洲市場擴展金融服務

2019-08-07 10:12

動眼看／更多Galaxy Note 10系列實機外觀、相關周邊配件

2019-08-08 08:07

美國聯邦通訊委員會將提撥資金補助農村地區網路建設 縮減數位落差

2019-08-07 10:18

美中貿易戰提前備貨 全球筆電Q2出貨季增12%

2019-08-07 14:12

三星攜手UA 推聯名款智慧表

2019-08-08 08:37

未經用戶允許讓廣告商取個資 推特聲明致歉

2019-08-07 13:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top