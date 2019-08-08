三星 Galaxy Note10發表S Pen功能更驚豔

2019-08-08 05:08 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱台北報導



三星今發表最新旗艦機Galaxy Note10+及Galaxy Note10。 記者王騰毅／攝影 分享 facebook 三星今天凌晨於紐約發表下半年最新魔法旗艦Galaxy Note10系列，延續上半年Galaxy S10系列一次推出3種尺寸規格，這次Galaxy Note10系列也有兩款機型亮相，分別是6.8吋的Galaxy Note10+及6.3吋的Galaxy Note10，並有LTE及5G版本，預計8月23日起陸續於特定市場的實體和網路商店販售。

Galaxy Note10+（右）螢幕尺寸較大，背面還多了一顆VGA景深鏡頭。 記者王騰毅／攝影 分享 facebook Galaxy Note10與Note10+正面都是採用O極限全螢幕設計，單前鏡頭相機在中央，外觀最明顯差異就在螢幕大小與主相機鏡頭數量。Galaxy Note10+除了螢幕比較大，還多一顆VGA景深鏡頭，能掃描物體並轉換為3D效果圖，4,300mAh超長續航力電池，並支援45W閃電快充；Galaxy Note10則是只有3,500mAh電池、25W快充，在記憶體規格上兩款也稍有差異。

Galaxy Note系列最無可取代的S Pen也全新升級，採用一體成形設計，搭載鈦酸鋰電池，提供最長達10小時的續航力，因為加入加速度計與陀螺儀，在功能上也有大幅進化，不管是拍照操控、影片編輯，還是其他款手機難以取代的手寫記事上，都有令人驚豔的新功能。

新款S Pen可感應人手操控時的動作變化，遠端遙控拍照時，只要長按筆身按鈕再加上指定手勢，就可上下揮切換前後鏡頭、左右揮更換拍照模式，甚至左右繞圈變焦放大縮小。而全新登場的AR Doodle手繪動態攝影功能，更可透過S Pen將手繪圖案錄製到影片中，並透過臉部追蹤辨識的功能，讓圖案隨著臉部移動，讓影片變得更有趣。

以往Samsung Notes僅能即時手寫記錄並存成圖片檔案分享，這次更能把手寫筆記瞬間變成Word檔案，中文字也能快速辨識轉換，使用者不需另外用電腦重新編輯，大幅提升工作效率。除了Word格式外，亦支援PDF、txt、image等檔案格式。

在發表會前就引起許多消費者期待的外型顏色設計，這次台灣上市將只會看到星環銀、星環黑、星環白三色，與前幾代相比策略似乎相對保守，但以稜鏡折射光澤設計，結合極窄邊框與超薄機身，依舊是時尚搭配的焦點。