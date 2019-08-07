三星正式揭曉Exynos 9825處理器 預計率先用於Galaxy Note 10

今年初宣布推出新款Exynos 9820處理器，並且率先應用在Galaxy S10系列機種後，三星稍早如市場猜測宣布推出以旗下7nm EUV製程打造的Exynos 9825，預期將會應用在準備對外揭曉的Galaxy Note 10系列機種。

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就三星說明，Exynos 9825是旗下首款以7nm EUV製程打造的處理器產品，並且讓運算效能提昇20-30%，而電功耗則減少30-50%。

而在處理器設計中，Exynos 9825維持先前在Exynos 9820採用的三叢集CPU設計，其中包含兩組三星客製化核心、兩組Arm Cortex-A75，以及四組Arm Cortex-A55，構成「2+2+4」核心配置，另外也整合12組核心設計的Arm Mali-G76 GPU設計。

由於採用更小製程，因此Exynos 9825基本上可以視為Exynos 9820的製程改良版，同時也預期在運作時脈有所提昇，本身也整合一組獨立的NPU運算元件，藉此對應人工智慧運算需求，並且提昇AR等應用運算效率，或是依照使用者行為加快特定app啟用速度。

連線部分，Exynos 9825整合4G LTE Advanced Pro聯網晶片，對應高達8相載波聚合連接能力，最高支援2Gbps下載速度與316Mbps上傳速度，另外也能整合三星自有5G聯網晶片Exynos Modem 5100，藉此對應5G連網需求。

影音內容輸出部分，Exynos 9825最高對應8K@30fps、4K@150fps、10bit HEVC (H.265)影片編碼與HDR10+顯示輸出，另外也支援4K UHD (4096×2160解析度)與WQUXGA (3840×2400解析度)的螢幕顯示輸出，並且支援UFS 2.1或3.0儲存元件，另外記憶體則支援LPDDR4x規格。至於相機部分，Exynos 9825支援前後2200萬畫素，或是1600萬畫素+1600萬畫素相機鏡頭組合，甚至也支援三鏡頭配置設計。

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三星預計將此款處理器應用在Galalxy Note 10系列機種，但依然會與Qualcomm合作處理器產品，因此部分地區如美國、中國將可能同步推出搭載Snapdragon 855處理器版本，但不確定是否會進一步推出超頻設計的Snapdragon 855+處理器。

就近期消息顯示，台灣地區準備推出的Galaxy Note 10系列，將有可能採用Qualcomm處理器版本，但實際情況依然要等三星正式揭曉而定。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》