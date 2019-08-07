親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

北市府：尚未進入颱風警戒範圍 北北基明正常上班課

接近台灣時強度最強！ 中颱利奇馬海上警報發布

三星正式揭曉Exynos 9825處理器 預計率先用於Galaxy Note 10

2019-08-07 17:08楊又肇

今年初宣布推出新款Exynos 9820處理器，並且率先應用在Galaxy S10系列機種後，三星稍早如市場猜測宣布推出以旗下7nm EUV製程打造的Exynos 9825，預期將會應用在準備對外揭曉的Galaxy Note 10系列機種。

分享

就三星說明，Exynos 9825是旗下首款以7nm EUV製程打造的處理器產品，並且讓運算效能提昇20-30%，而電功耗則減少30-50%。

而在處理器設計中，Exynos 9825維持先前在Exynos 9820採用的三叢集CPU設計，其中包含兩組三星客製化核心、兩組Arm Cortex-A75，以及四組Arm Cortex-A55，構成「2+2+4」核心配置，另外也整合12組核心設計的Arm Mali-G76 GPU設計。

由於採用更小製程，因此Exynos 9825基本上可以視為Exynos 9820的製程改良版，同時也預期在運作時脈有所提昇，本身也整合一組獨立的NPU運算元件，藉此對應人工智慧運算需求，並且提昇AR等應用運算效率，或是依照使用者行為加快特定app啟用速度。

連線部分，Exynos 9825整合4G LTE Advanced Pro聯網晶片，對應高達8相載波聚合連接能力，最高支援2Gbps下載速度與316Mbps上傳速度，另外也能整合三星自有5G聯網晶片Exynos Modem 5100，藉此對應5G連網需求。

影音內容輸出部分，Exynos 9825最高對應8K@30fps、4K@150fps、10bit HEVC (H.265)影片編碼與HDR10+顯示輸出，另外也支援4K UHD (4096×2160解析度)與WQUXGA (3840×2400解析度)的螢幕顯示輸出，並且支援UFS 2.1或3.0儲存元件，另外記憶體則支援LPDDR4x規格。至於相機部分，Exynos 9825支援前後2200萬畫素，或是1600萬畫素+1600萬畫素相機鏡頭組合，甚至也支援三鏡頭配置設計。

分享

三星預計將此款處理器應用在Galalxy Note 10系列機種，但依然會與Qualcomm合作處理器產品，因此部分地區如美國、中國將可能同步推出搭載Snapdragon 855處理器版本，但不確定是否會進一步推出超頻設計的Snapdragon 855+處理器。

就近期消息顯示，台灣地區準備推出的Galaxy Note 10系列，將有可能採用Qualcomm處理器版本，但實際情況依然要等三星正式揭曉而定。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星Note 10GALAXY

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

美通訊商Sprint宣布 採用中國OnePlus 5G手機

2019-08-07 09:21

新款iPhone發表日傳可能是這天 還支援Apple Pencil？

2019-08-06 15:01

首次5G資費民調出爐！想要又快又便宜 千元以下民眾才買單

2019-08-06 00:08

大陸首款5G手機今開賣 僅2.2萬元

2019-08-05 15:13

SoftBank總裁說法「暗示」新款iPhone可能上市時間

2019-08-07 10:09

因過往專利侵權問題影響 HTC手機在英國通路全面下架

2019-08-07 10:07

電信三雄5G頻譜都要拿滿100M 業者：標金肯定衝高

2019-08-06 21:17

五電信巨頭訪NCC 一起加速5G發展

2019-08-06 20:51

電信齊推「爸」氣優惠方案 亞太最低月租88元太超值

2019-08-06 16:31

分析師郭明錤預測 今年新款iPhone不會隨著美國新關稅上漲

2019-08-06 07:50

realme預告 將於8/8揭曉6400萬畫素相機技術規格

2019-08-06 07:49

Galaxy Note 10售價預期從949美元起跳 將換上升級款處理器

2019-08-06 07:44

搶先三星、realme 小米預計提前揭曉6400萬畫素相機技術

2019-08-06 07:43

小米MAX傳爆炸！他燙傷：爆料前推脫 爆料後上門和解

2019-08-05 20:44

迎接暑假換機潮 ROG Phone II、Xperia 1、HTC購機加碼送

2019-08-05 17:59

4G資費戰再起 台灣之星推雙飽299元限量2萬門號

2019-08-05 16:55

台灣大首創國際漫遊共享包 1人申請4號共享再送通話時間

2019-08-05 15:50

郭明錤：2021年iPhone非中國產能能滿足美國需求

2019-08-05 10:36

歐洲地區的Android用戶 很快就能自行決定手機預設搜尋服務

2019-08-05 09:47

配件圖像顯示Galaxy Note 10將取消3.5mm耳機孔設計

2019-08-04 13:55

小米A3 8/6開賣 原生Android＋三鏡頭只要6,999元

2019-08-04 12:48

美國總統加徵中輸美進口關稅 將造成新款iPhone售價上漲

2019-08-03 11:49

愛國者挺華為 iPhone在中國最新市占降至5.8%

2019-08-02 15:27

顧能：2019智慧機銷量年減2.5％

2019-08-02 14:34

玉山北峰行動基地台 今日啟用

2019-08-02 13:01

東北亞最高！玉山北峰行動通信基地台 今正式啟用

2019-08-02 11:14

高通預期 5G網路普及速度遠比4G更快

2019-08-02 11:01

以Android One形式打造 小米A3終於進駐台灣市場

2019-08-02 10:48

Intel代號Ice Lake的第10代Core i系列處理器出貨，啟用全新編號命名方式

2019-08-02 10:46

翻轉相機拍照炫技 華碩8月起推ZenFone 6用戶專屬學堂

2019-08-01 19:18

Galaxy Note 10可能額外推出粉色款式配色

2019-08-01 11:40

借助Actions on Google設計 Google Assistant串接更多台灣在地服務

2019-08-01 11:38

Android Auto更新 操作更簡單、高度整合Google Assistant

2019-08-01 11:38

三星旗艦手機可能會在更短時間內獲得Android Q更新

2019-08-01 11:38

Android手機上的語音搜尋功能 似乎快被Google Assistant取代

2019-08-01 11:38

蘋果說明收購Intel手機數據晶片 為了掌握必要技術

2019-07-31 17:14

華碩透露將優先改善ZenFone 6台灣缺貨問題、ROG Phone II如期在台上市銷售

2019-07-31 17:14

Google確認新機名稱就是Pixel 4 搭載更精準的臉部識別與隔空手勢操作

2019-07-31 10:27

聯發科正式揭曉針對遊戲打造的Helio G90系列處理器

2019-07-31 10:16
看更多

熱門文章

恐遭遠端設定！陸網友驚覺Chrome被「託管」大罵噁心

2019-08-07 16:39

Nokia真無線藍牙耳機搶眼新色登場 外型就像支口紅一樣

2019-08-07 09:11

美通訊商Sprint宣布 採用中國OnePlus 5G手機

2019-08-07 09:21

五家電信高層拜會NCC 針對5G協商提3訴求

2019-08-06 19:47

Google打擊不實訊息 推繁體中文版白皮書

2019-08-07 10:54

電信三雄5G頻譜都要拿滿100M 業者：標金肯定衝高

2019-08-06 21:17

市場分析認為新款16吋MacBook Pro 將會取代現有15.4吋機種

2019-08-07 10:02

LINE隨你填貼圖好用嗎？網友解答各種「超狂功用」

2019-08-07 15:39

Google計畫在新版Chrome瀏覽器加入可強制讓網頁以黑暗模式呈現的選項

2019-08-07 10:18

SoftBank總裁說法「暗示」新款iPhone可能上市時間

2019-08-07 10:09

消息指稱小米已經解散VR團隊、取消小米VR產品發展

2019-08-07 10:03

因過往專利侵權問題影響 HTC手機在英國通路全面下架

2019-08-07 10:07

動耳聽／造型好看、容易使用的Nokia真無線耳機BH-705

2019-08-07 10:17

五電信巨頭訪NCC 一起加速5G發展

2019-08-06 20:51

觀光帶動翻譯機需求 這台在日本兩年熱銷50萬台

2019-08-07 11:03

全球筆電Q2出貨季增12％ 宏碁季成長幅度居冠

2019-08-07 14:38

三星正式揭曉Exynos 9825處理器 預計率先用於Galaxy Note 10

2019-08-07 17:08

蘋果也在日本註冊Apple Card在內名稱商標 將在亞洲市場擴展金融服務

2019-08-07 10:12

Intel預告代號Cooper Lake的新款Xeon可擴充式處理器將於明年推出

2019-08-07 17:08

美國聯邦通訊委員會將提撥資金補助農村地區網路建設 縮減數位落差

2019-08-07 10:18

美中貿易戰提前備貨 全球筆電Q2出貨季增12%

2019-08-07 14:12

未經用戶允許讓廣告商取個資 推特聲明致歉

2019-08-07 13:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top