因過往專利侵權問題影響 HTC手機在英國通路全面下架

根據英國BBC報導指稱，HTC因為過往專利涉及侵權問題，稍早已經將英國地區銷售手機產品下架。

分享 facebook

此項專利侵權問題源自2012年，由總部位於德國慕尼黑的Ipcom向HTC提告，指稱HTC產品侵害Ipcom用於車載電話系統使用無線技術專利。Ipcom表示，雖然HTC當時承諾將會針對侵權專利部分進行調整，但事實上並未作任何修正，甚至無視法院裁決結果繼續使用涉及侵權專利技術。

而HTC發言人稍早回應表示，目前已經著手針對Ipcom所指侵權情況進行調查，並且釐清造成影響的手機產品。

目前包含HTC近期推出手機如Desire 12、Desire 12+，以及旗艦手機HTC U12+、HTC U12 Life都已經從英國通路市場下架，包含HTC區塊鏈手機Exodus 1也面臨下架命運，同時諸如Carphone Warehouse在內零售通路與EE、O2、Vodafone在內電信業者也暫停銷售HTC手機產品。

不過，目前在英國地區以外歐洲市場依然維持銷售HTC手機產品，英國消費者也能透過亞馬遜線上服務購買HTC手機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》