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SoftBank總裁說法「暗示」新款iPhone可能上市時間

2019-08-07 10:09楊又肇

SoftBank總裁暨執行長宮内謙在稍早說明財報結果時，暗示今年預計推出的新款iPhone將會在9月底前10天左右上架。若以時間點來算的話，若SoftBank所指上架日期為9月20日，按照往年蘋果通常會在發表會隔一週開放銷售情況猜測，預期今年新機同樣會選擇在9月11日，或是前後日正式對外揭曉。

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不過，蘋果是否會刻意避開9月11日 (911事件)，進而選擇在9月9日舉辦新機發表活動 (蘋果通常選在星期一或星期三舉辦發表會)，目前暫時還無法確認。

而宮内謙主要是針對日本預計在10月1日上路的新電信商業法所做準備回覆，表示在蘋果新機上市的同時，將針對電信資費與設備採購費用進行調整，藉此符合新法要求將網路資費與裝置費用拆分。

實際上，宮内謙並未明確指稱蘋果新機將會在9月下旬推出，而僅只是依照往年時間點進行說明，因此蘋果新機實際上市銷售時間，以及可能發表日期，都還是要等蘋果日後公布為準。

就先前傳聞，蘋果今年即將推出的新款iPhone，依然會延續iPhone XS、iPhone XS Max，以及iPhone XR三款機種，但不確定iPhone XR後繼機種是否會同步上市。更新功能方面，新款iPhone XS系列將會首度採用三鏡頭主相機設計，同時電池電量也有可能提昇，並且搭載新款A13處理器，而iPhone XR後繼機種則會加入更多顏色選項，並且升級為雙鏡頭主相機。

此外，相關消息更指出蘋果將取消原本3D Touch，取而代之的是新款Taptic Engine應用效果。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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