新款iPhone發表日傳可能是這天 還支援Apple Pencil？

如果真的支援Apple Pencil...感覺賈伯斯在天上會氣死...XD

還記得2007年第一代iPhone首次亮相的時候，賈伯斯當時在發表會上直接表態「Who wants a stylus?」(誰會需要手寫筆)，表示筆在智慧型手機上根本毫無用武之地，但現在…賈伯斯的這份堅持可能要被打破了，因為這幾天有分析師指出最新一代的iPhone可能將首度支援Apple Pencil

圖擷自 Instagram@bengeskin 分享 facebook

雖然目前尚不清楚Apple Pencil在新一代iPhone上是否會新增什麼特殊的功能、然後筆跟手機要如何連接配對、以及最重要的…要收納在哪裡都仍是個謎，但依照外媒的說法感覺在新iPhone上使用Apple Pencil應該是滿有可能的事。不過這項消息一傳出之後似乎引起了果粉們極大的討論，有一派已經有在iPad上使用Apple Pencil的人認為，如果手機也能一併使用手寫筆的話應該能大大提升體驗；另一派則認為要在小小的手機上用筆還是有點太吃力，覺得沒有這個必要；甚至也有資深果粉完全不支持這項決定，覺得違背了賈伯斯的設計理念！

不知道獺友們覺得能在新iPhone上用Apple Pencil的機率有多大呢？宇恩自己是覺得一半一半啦，畢竟現在Apple Pencil都已經能向下支援到較平價的iPad上了，要在iPhone上用應該不是件難事，只是就像上述有提到的，大家都很好奇Apple Pencil和iPhone之間要怎麼配對、使用完後筆怎麼收納等問題，我覺得蘋果官方應該會在都做好萬全準備之後才會真的開始執行，而現在距離發表會大概還有一個月...如果在這期間還沒有找到解決方案的話可能就要再靜待通知了吧XD

最後，應該也有滿多人都在關注今年的蘋果秋季發表會會定在何時，目前根據外媒的推測可能會是9/9 (一) ~9/11 (三) 的其中一天，獺友們可以先在行事曆上把這幾天標記下來啦！

(新聞來源:tomsguide、CNET)

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》