Galaxy Note 10售價預期從949美元起跳 將換上升級款處理器

預計在美國東岸時間8月7日正式揭曉的Galaxy Note 10，目前有進一步說法指出美國地區銷售的Galaxy Note 10，將以256GB儲存容量版本為949美元的起跳價格銷售，而Galaxy Note 10+則預計從1099美元起跳價格銷售。

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若換算為新台幣售價，Galaxy Note 10售價預期介於新台幣2萬8500元至2萬9500元區間，而Galaxy Note 10+則預期介於新台幣3萬3000元至3萬4000元左右。

至於對應5G連網功能的Galaxy Note 10，預期售價會在更高價位，預期初期僅在美國、中國、韓國等目前已經開始推行5G連網服務的國家地區上市。而就先前三星台灣方面的說法，將會在5G網路正式營運時，以最快速度提供合適對應產品，意味台灣地區若在明年初推行5G網路服務，並不一定需要等到明年推行的5G手機上市，即可透過三星現有5G手機使用連網。

另外，就三星稍早釋出預告，確認將會搭載市場傳聞以三星自有7nm製程打造的Exynos 9825處理器，但是否會針對美國、中國等市場需求提供Qualcomm Snapdragon 855+運算平台，或是僅維持採用未超頻設計的Snapdragon 855運算平台，暫時還無法確認。

其他硬體規格方面，則分別傳出Galaxy Note 10將搭載6.3吋Infinity-O AMOLED顯示螢幕，並且搭載8GB記憶體與256GB起跳儲存容量，搭配支援在f/1.5、f/1.8與f/2.4光圈之間切換的1200萬畫素廣角鏡頭，以及1600萬畫素超廣角鏡頭與1200萬畫素長焦鏡頭配置的主相機模組，支援45W快充、15W的反向無線充電輸出PowerShare，以及25W充電的3600mAh容量電池，儲存元件規格為UFS 3.0，預期加入名為Air Actions浮空筆勢的S Pen操作功能。

Galaxy Note 10+方面則搭載6.8吋Infinity-O AMOLED顯示螢幕，預期在三鏡頭主相機基礎上，電池容量則提昇至4300mAh，而記憶體也預期會增加至12GB。

三星預計在美國東岸時間下午4點於紐約布魯克林巴克萊中心舉辦Unpacked發表活動，屆時將會正式揭曉新款旗艦手機Galaxy Note 10，而台灣地區也將由台灣三星於8月8日當日舉辦新機展示活動，但明確的上市日期則預計由三星後續揭曉，目前市場傳聞可能會在發表隔日對外開放體驗，並且預計在8月23日開放銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》